Overwatch ignore PS5 avec de nouvelles mises à niveau de nouvelle génération

Overwatch a reçu une mise à jour pour l’aider à tirer parti des consoles de la génération actuelle, mais la PlayStation 5 ne fait pas partie de cette gamme. Décrit dans une longue liste de notes de mise à jour sur Battle.net, le gestionnaire de communauté Josh Nash documente les améliorations conçues pour les systèmes Xbox Series X | S. Ils bénéficieront de trois nouveaux modes au total. L’un produit une résolution 4K à 60 images par seconde, le second améliore la qualité d’image à la même fréquence d’images et l’option finale prend en charge 120 images par seconde sur les téléviseurs compatibles. À l’heure actuelle, aucune de ces mises à niveau ne sera disponible pour les joueurs PS5.

Pourquoi demandes-tu? Nous vous ramenons une fois de plus à la faille intégrée dans la façon dont Sony gère les versions PS5 et PS4 de ses jeux. Essentiellement, le développeur Blizzard devrait produire une version PS5 native pour que ces améliorations soient exploitées, malgré le fait que vous possédez déjà le matériel capable de le gérer. Ces mises à niveau sont différentes de ce que les goûts de Days Gone et Ghost of Tsushima ont reçu depuis le lancement de la console.

En tant que tel, Overwatch se trouve maintenant dans le même bateau que Rocket League et Call of Duty: Warzone – les deux titres ont une meilleure apparence et fonctionnent beaucoup mieux sur Xbox Series X | S. À l’époque, Stephanie Thoensen, responsable principale des communications de Psyonix, a déclaré: «L’activation de 120 Hz sur la Xbox Series S | X est un correctif mineur, mais son activation sur PS5 nécessite un port natif complet en raison de la façon dont la rétrocompatibilité est implémentée sur la console. ‘pas possible en raison de notre concentration ailleurs. «