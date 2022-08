Overwatch cessera d’utiliser des boîtes de butin payantes à mesure que la suite se rapproche après son dernier anniversaire

Le troisième et dernier événement Anniversary Remix pour Surveillance commencera mardi. Il offrira aux joueurs vétérans du jeu de tir de héros de Blizzard de nouveaux skins et la possibilité de parcourir certains des types de jeux précédemment expirés du jeu.

Malheureusement, les ventes de boîtes à butin dans le jeu prendront également fin en raison du Overwatch Anniversary Remix Vol. 3 événements ; selon Blizzard, les joueurs ne pourront pas acheter de boîtes à butin lorsque l’événement en cours se terminera le 30 août.

Après l’événement, les joueurs peuvent toujours obtenir des boîtes à butin standard via le jeu.

Les boîtes à butin ne seront pas présentes dans Overwatch 2, qui sortira en octobre en tant que titre gratuit. De plus, les débuts d’Overwatch 2 verront le remplacement d’Overwatch, ce qui signifie que les boîtes à butin n’existeront plus. Au lieu de cela, Overwatch 2 fonctionnera sur un modèle saisonnier, avec des passes de bataille payantes et non payantes qui permettront aux joueurs d’acquérir des cosmétiques. Blizzard continuera à offrir des trucs gratuits comme des héros et des cartes tout en vendant des produits cosmétiques au coup par coup.

À la suite de la controverse entourant les boîtes à butin dans Overwatch et d’autres jeux vidéo, certains pays ont explicitement interdit la vente de tels objets arbitraires.

Cependant, ils ont également été un aspect controversé parmi les joueurs, qui s’opposent parfois à la somme d’argent nécessaire pour tout débloquer par hasard.

Dans l’Overwatch original, Overwatch Anniversary Remix Vol. 3 est disponible du 9 août au 30 août. En plus de participer à des bagarres Arcade préexistantes, les joueurs peuvent acquérir des cosmétiques remixés grâce à des défis hebdomadaires et des boîtes de prix.

Blizzard a déclaré qu’une passe de combat saisonnière et une boutique en jeu « constamment mise à jour » remplaceront les boîtes à butin dans Overwatch 2 à la place en juin. Après que le studio a annoncé qu’il ne sortirait pas Diablo Immortal en Belgique et aux Pays-Bas en raison des lois de ces pays interdisant cette forme de monétisation, l’action a été prise.