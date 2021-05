Overwatch aura des skins de plusieurs héros pour son anniversaire

Overwatch, le jeu de tir centré sur les héros de Blizzard Entertainment, célèbre ce mois-ci son cinquième anniversaire et le développeur a annoncé trois nouveaux skins d’anniversaire.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Warner Bros. Games va se dissoudre en raison de AT&T Discovery

Overwatch célèbre son cinquième anniversaire ce mois-ci et les joueurs peuvent désormais mettre la main sur trois skins d’anniversaire exclusifs. Baptiste vous recevrez une tenue funky sur le thème des années 70, Moira aura un flytrap Vénus de style skin et ombre une peau de chat noir discrète et furtive.

En plus de ces trois skins légendaires, l’événement anniversaire verra tous les skins des évents précédents déverrouillés et accessibles avec des crédits en jeu. La seule exception à cela sont les skins à durée limitée, comme le Mvp de l’Overwatch League.

L’anniversaire se déroulera du 18 mai au 8 juin, donnant aux joueurs trois semaines pour acheter les skins de leur choix. Plus d’informations sur l’événement seront bientôt disponibles.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La fin de « Lost In Paradise » de Jujutsu Kaisen a été supprimée de Spotify

Blizzard a annoncé sur Twitter qu’il hébergerait un livestream PVP pour les développeurs pour Overwatch 2 le 20 mai, et a invité les fans de la série à poser leurs questions à l’avance.