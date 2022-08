Overwatch 2 : vous pouvez désormais fusionner vos comptes console et PC

La libération de Surveiller 2 se rapproche et Tempête De Neige s’y prépare lentement, ainsi que la communauté. Alors pour commencer 4 octobre Si tout se passe bien, les joueurs de la première partie peuvent déjà fusionner leurs comptes.

Le contexte est que le successeur de surveille comme Titres 2 jeux gratuits Avec jeu croisé et progression croisée devraient apparaître. Vous pouvez donc jouer sur différentes plateformes avec le même compte et accéder à vos objets déverrouillés de n’importe où.

Overwatch 2 : comment fusionner vos comptes

qui depuis 2016 « Overwatch » risque de beaucoup jouer Skins, emotes et statistiques se sont accumulés. Cependant, si vous jouiez au jeu sur plusieurs plates-formes, elles étaient également liées à chaque plate-forme. Overwatch 2 veut changer cela. Vous en avez certainement besoin ici Compte Battle.netdans lequel toutes vos données sont ensuite stockées sur plusieurs plates-formes.

Vous pouvez déjà faire les premiers préparatifs pour cela. Lorsque vous démarrez Overwatch, vous serez invité à comptes à identifier, sélectionner et validerque vous souhaitez fusionner. Mène à la sortie d’Overwatch 2 Tempête De Neige les comptes ensemble.

C’est ainsi que vous avez accès à tous les articles, que vous avez collecté dans les différents comptes. Aussi vos données niveau de jeu sont résumés. la Numéro le tiens Victoires, meurtres et co. est additionné. Pour Matchs classés sera le rang le plus élevé atteint accepté. Alors es-tu sur ordinateur personnel grimpé plus haut que sur le PS4, le rang du PC est également adopté. D’autres malentendus sont dissipés dans la FAQ officielle.

Évolution au lieu de révolution

Développé avec Overwatch 2 Tempête De Neige un successeur qui hérite beaucoup de son prédécesseur. C’est comme ça qu’ils restent personnages populaires reçu et même avec les modes de jeu, il n’y a que des améliorations de détail. Le passage à est particulièrement important Free-2-Play ainsi que la possibilité de jeu croisé et progression croisée.

De plus, le graphique amélioré et ajusté de nombreuses petites choses qui devraient changer la sensation du jeu. À la place de boîtes de butin ça devrait être dans la deuxième partie donner un Battle Pass. Tempête De Neige plombe au-delà autres opportunités de monétisation dehors.