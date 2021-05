Overwatch 2 PvP maintenant 5 contre 5, nouvelles cartes révélées

Blizzard a hébergé pendant la nuit une diffusion en direct multijoueur d’Overwatch 2, et y a détaillé un changement assez dramatique à venir dans la configuration des bagarres en ligne. Les matchs contiendront désormais deux équipes de cinq au lieu des six précédentes, la classe Tank perdant l’un de ses emplacements lorsque les joueurs peuvent choisir le personnage avec lequel ils souhaitent jouer. Ce changement affecte également le jeu Overwatch original et signifie que les escouades peuvent désormais choisir entre deux classes de dégâts, deux unités de soutien et un seul tank. On dit que cela prendra effet dans un proche avenir.

Aaron Keller, directeur du jeu chez Blizzard (et remplaçant de Jeff Kaplan), a déclaré que ce changement reflétait la façon dont l’équipe pense qu’Overwatch devrait être joué. « Overwatch a changé au fil du temps. Nous sommes passés de l’absence de limite de héros … à une limite de héros. Nous avons fini par introduire un verrou de rôle au cours du jeu. Nous pensons que c’est la prochaine étape. Overwatch devrait être joué. «

Quelques héros sont également en cours de modification pour l’avenir, dont Bastion semble être le plus dramatique. La tourelle du robot sera retravaillée « à partir de zéro » tandis que le blaster endothermique de Mei ralentira et endommagera les autres personnages d’Overwatch 2 au lieu de les geler. Pendant ce temps, des cartes telles que Rio, New York, Monte Carlo et Toronto ont été révélées. Consultez le livestream des développeurs PvP intégré ci-dessus pour voir un peu de gameplay.

Overwatch 2 n’a toujours pas de date de sortie au moment de la rédaction, mais n’oubliez pas que tout le contenu du jeu de base est transféré vers la suite. Comment réagissez-vous à la suppression par Blizzard d’un emplacement de personnage pour les matchs d’Overwatch? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.