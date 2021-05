Overwatch 2 – Nouvelles cartes présentées: New York, Toronto, Rio, Monte Carlo et Rome

Destock Meubles Armoire démontable tissu imprimé New York 3 étagères 1 penderie 2 fermetures zip

Meuble style : ModerneStructure : Structure métallique avec connecteurs plastiques revêtue d'une housse en tissus non tissé 80g.Finition : Impression New York.Descriptif : Armoire démontable en tissus non tissé impression New York, 3 étagères, 1 penderie avec 2 fermetures zips.A monter soi-même. Assemblage aisé à l'aide de la notice jointe.Dimensions : 105*158*45 (L*H*P)