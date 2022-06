Overwatch 2 n’a plus de loot boxes, mais un Battle Pass

Surveiller 2 dit adieu au système controversé de loot box de son prédécesseur. Au lieu du contenu aléatoire, vous pouvez débloquer un Battle Pass dans la suite et également dépenser de l’argent directement sur des articles cosmétiques.

Overwatch s’appuie sur Battle Pass au lieu de boîtes de butin

Nouvelle monétisation : En tant que titre free-to-play, « Overwatch 2 » ne se passe pas complètement de microtransactions, mais choisit au moins la suite une approche différentequ’il ne l’était au début surveille était le cas. Cela signifie qu’au lieu d’un butin aléatoire dans les boîtes à butin (qui sont essentiellement un jeu de hasard), il y a cette fois un Battle Pass comme « Fortnite » et Cie..

Ça commence en octobre : Comme nous en avons l’habitude chez de nombreux autres tireurs, « Overwatch 2 » commence directement par une première saison. Le commence le 4 octobre et comprend, entre autres trois nouveaux héros, 6 nouvelles cartes, des tonnes de nouveaux skins, le nouveau Battle Passun nouveau mode de jeu et plus encore.

la la deuxième saison sera ensuite annoncée le 6 décembresi tout se passe comme prévu. Une partie du contenu de la saison 2 est déjà certaine. Il est prévu un nouveau héros de char, une nouvelle carte, de nouveaux skins, un nouveau Battle Pass et plus encore. Vous ne pourrez alors plus débloquer les objets via une loot box, mais directement via le Battle Pass et la boutique en jeu.

Alors devrait Blizzard évite la polémiqueque l’éditeur connaît actuellement autour de « Diablo Immortal ». Le RPG pour iOS, Android et PC est énorme gouttes aléatoires et objets en argent réel. Car ce des formes de monétisation extrêmement controversées Dans certains pays sont considérés comme des jeux d’argent et sont interdits« Diablo Immortal » n’est même pas sorti en Belgique, par exemple.

Voici ce que les acheteurs d’Overwatch 1 obtiennent : Toute personne ayant acheté Overwatch 1 avant le 23 juin 2022 doit se connecter avant le 6 décembre pour recevoir du contenu bonus. C’est un soi-disant Pack Fondateurqu’un spécifique icône de profil, une surprise non spécifiée et deux skins épiques Devrait contenir.

Overwatch 2 a désormais une date de sortie : le 4 octobre le moment venu, le successeur apparaîtra. Il en même temps remplace complètement la première partie et vous pouvez tout à vous utilisez également le contenu déverrouillé dans la suite. Le mode PvE ou histoire annoncé devrait être soumis plus tard, il n’apparaîtra qu’en 2023.