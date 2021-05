Overwatch 2 lance des équipes de 6, bonjour des équipes de 5!

Harry Potter T-Shirt Enfant Équipe de Quidditch de Gryffondor - Harry Potter - Blanc - 5-6 ans - Blanc

Ce Tee Shirt Harry Potter est un cadeau parfait pour tous les fans du sorcier à la cicatrice en forme d'éclair ! Tous nos vêtements sont en coton de qualité dont l'origine est tracée. Nos T-shirts ont tous un col rond et des finitions renforcées ainsi qu'un ourlet droit. Enfin vous allez pouvoir porter un vêtement Harry Potter qui vient de la collection officielle !Le Quidditch est un sport chez les sorciers où chaque joueur est monté sur un balai Les joueurs ont une position et un rôle bien défini. Ils utilisent une balle, soit le Cognard soit le Souafle et l'attrapeur doit saisir le Vif d'or. Détails : 100% CotonTee Shirt HogwartsTee Shirt enfant Harry Potter Un Produit Officiel !Coton qui provient de sources éthiquesCoupe slim, si vous préférez un style plus large veuillez commander une taille au dessus