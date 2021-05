Overwatch 2: de nouvelles informations bêta et crossplay sont dévoilées

Dans un temps de questions sur Reddit, le développeur de Overwatch 2 et a répondu à quelques questions sur le prochain jeu de tir multijoueur. Entre autres, il a commenté des sujets tels que Plateforme croisée, Progression croisée et aussi un à venir bêta. Nous résumons pour vous les réponses les plus importantes.

Overwatch 2: informations sur la bêta, le crossplay et le système de ping

Y aura-t-il une version bêta pour Overwatch 2? Une version bêta n’est pas encore certaine, mais elle est aussi bonne que confirmée. Cependant, le directeur technique qui a répondu à cette question peut toujours ne pas commenter des détails tels qu’un rendez-vous ou son contenu. Car même si cela devait déjà être connu au sein du studio, l’équipe n’est pas encore prête à révéler ce secret.

Qu’en est-il du jeu croisé et de la progression croisée? Quant à l’interaction entre les différentes plateformes et à la reprise de votre Les scores en ce qui les concerne, il y a encore un autre pas d’annonce officielle. Cependant, le directeur technique a donné un bref aperçu du développement et a expliqué à quoi vous pouvez vous attendre. Le crossplay est beaucoup plus facile à mettre en œuvre que la progression croisée. Donc si le studio décide d’implémenter les fonctionnalités correspondantes, vous pouvez compter dessus, tout d’abord une fonction crossplay obtenir. Une progression croisée pourrait alors suivre à une date ultérieure.

Existe-t-il un système de ping? puisque Apex Legends Les systèmes de ping, avec lesquels vous pouvez communiquer avec votre équipe sans commentaire, sont devenus populaires. Une fonctionnalité correspondante existe également dans la version développeur actuelle de « Overwatch 2 » déjà. Cependant, le directeur du jeu, Aaron Keller, ne sait pas encore s’il sera suffisamment mature pour la sortie.

Y a-t-il un correctif de fréquence d’images à venir pour Overwatch 1? Une mise à niveau de nouvelle génération qui inclut des améliorations telles que 120 images par seconde sur la Playstation 5 en Overwatch n’est pas prévu. Parce que cela coûterait du temps et de l’énergie qui pourraient être investis dans les travaux de la deuxième partie. En conséquence, une décision active a été prise de ne pas investir à nouveau autant d’énergie dans la première partie.

La sortie: quand Overwatch 2 apparaîtra-t-il?

Malheureusement, il n’y a toujours pas de date de sortie fixe pour « Overwatch 2 ». Jusqu’à présent, c’est juste très difficile Période de publication connu: le tireur est donc en 2022 au plus tôt apparaître.