Overwatch 2 confirme sa date de sortie avec un accès anticipé gratuit

Pendant l’événement en direct Vitrine Xbox et Bethesda il a été annoncé que le très attendu »Surveiller 2 » arriverait le 4 octobre prochain. annoncé par Divertissement Blizzardle jeu vidéo de tir à la première personne sera disponible dans son accès anticipé gratuitement pour tous les joueurs, arrivant avec de nouvelles cartes, de nouvelles mécaniques et une nouvelle héroïne.

Bien qu’il ne soit pas précisé pour quelles plateformes « Overwatch 2 » sera disponible, il est prévu qu’il arrivera sur PC, PS4, Xbox One et Changerainsi qu’une version spécialisée pour PlayStation 5 Oui Xbox série X|S. L’accès anticipé sera disponible pour tous les joueurs, ainsi ceux qui n’ont pas participé à la bêta en avril dernier pourront réintégrer l’univers de la franchise de manière entièrement gratuite.

Dans une bande-annonce pleine d’action, vous pouvez voir la plupart des changements visuels que les personnages familiers d’Overwatch auront, tels que Tracer, Soldier 76, Zenyatta, Winston, Sjourn, D.Va, Mercy, parmi beaucoup d’autres, ainsi que le nouveau inclusion de Junker Queen, la reine du Wasteland, un tank qui rejoindra la liste des personnages jouables.

De plus, pour remercier ceux qui ont acheté »Overwatch 1 », Blizzard Entertainment offre un Pack Fondateur contenant 2 skins épiques exclusifs : General Doomfist et Shadow Jester, ainsi qu’une icône fondatrice exclusive et d’autres surprises à découvrir. révéler à l’avenir. Ceux qui souhaitent recevoir les nouveaux skins ont jusqu’au 23 juin 2022 pour acheter le premier set.

» Overwatch 2 » évoluera constamment avec des combats PvP à cinq contre cinq et des changements pour tous les champions déjà connus de l’épisode précédent. Le jeu sera mis à jour avec de nouvelles cartes et modes de jeu. De même, il a été annoncé que le 16 juin, un événement de jeu spécial sera diffusé avec plus de détails sur le nouvel épisode.