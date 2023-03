Overwatch 2 : Ce sont tous les skins de la collaboration avec One Punch Man

Quand le contenu de la troisième saison de »Surveiller 2 », tous les événements qui viendraient au fil du temps ont été montrés, l’un des plus attrayants étant la collaboration du jeu Blizzard avec l’anime de »un coup de poing ». Bien qu’un seul skin Saitama pour Doomfist ait été révélé à l’origine, le jeu a révélé de nouveaux skins pour Kiriko et Soldier 76.

Il s’agit d’un nouveau skin pour le héros de Kiriko en tant que Tatsumaki, la terrible tornade, l’un des personnages d’anime les plus aimés pour son incroyable puissance et sa beauté, mais aussi pour sa personnalité irritable, et un skin Mumem Raider pour Soldier 76, le héros impuissant également connu en tant que »cycliste sans licence ».

La nouvelle collaboration sera disponible dans »Overwatch 2 » du 7 mars au 6 avril 2023, prenant presque un mois entier pour obtenir ces nouveaux designs. Pour le moment, il a été révélé que le skin Soldier 76 peut être obtenu en complétant des défis, bien qu’il semble que Doomfist et Kiriko devront être achetés dans le magasin.

Le pack de skins Tatsumaki pour Kiriko sera disponible lorsque la collaboration »One Punch Man » sera disponible dans »Overwatch 2 », coûtant un total de 2100 pièces et comprenant : Skin Légendaire »Terrible Tornado » » pour Kiriko , » Terriblement impressionnant » Pose de la victoire et » Terrible Tornado » Carte.

Pour le moment, seuls ces trois skins de la collaboration »One Punch Man » ont été révélés, mais il y a probablement plus de skins pour d’autres personnages de »Overwatch 2 ». Le vice-président du jeu, Jon Spectora partagé comment cette collaboration avec l’anime est née.

»Alors que nous nous préparions pour la sortie de ‘Overwatch 2’, et que nous nous sommes mis à trouver la première collaboration appropriée. C’était comme, ‘Est-ce que c’est cool ?’ mais aussi en essayant de nous mettre à la place des joueurs d’Overwatch et de dire : ‘Est-ce que nous pensons que nos joueurs vont penser que c’est cool ? » » Dit Spector.

Il a poursuivi en disant: » Et donc, alors que nous parlions à Bandai Namco et évaluions les personnages de certaines des options, One-Punch Man est venu pour son monde super amusant qu’il a créé avec ces grands emblématiques. Et nous avons adoré. »

La collaboration entre »Overwatch 2 » et »One Punch Man » débutera le 7 mars.