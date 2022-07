Overlord Saison 4 Episode 5 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

in

La date de sortie de l’épisode 5 de la saison 4 d’Overlord a été officiellement annoncée et pour cette raison, tous les fans de cette série animée sont vraiment excités pour son prochain épisode et après avoir su que ces fans veulent savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Donc, après avoir vu toute la curiosité, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 5 de la saison 4 d’Overlord. D’autres détails comme, Où regarder cet anime, Cast détails et bien plus encore. Si vous voulez tout savoir, lisez-le jusqu’à la fin et vous le trouverez ci-dessous.

C’est un anime japonais qui est regardé par les amateurs d’anime du monde entier et cette série animée a été acclimatée à partir d’une série de romans légers japonais écrite par Kugane Maruyama et démontrée par so-bin. Cet anime a été réalisé par Naoyuki Itō et le premier épisode est sorti le 7 juillet 2015. En ce moment, tous les fans recherchent ses prochains épisodes.

L’intrigue de cette série se déroule dans l’au-delà lorsque le jeu vidéo le plus populaire au monde est sur le point d’être fermé. Un joueur, Momonga, se connecte une dernière fois pour se souvenir de l’aurore glorieuse de sa grande guilde précédente. Quand il a testé pour jouer, le temps s’est terminé et le jeu s’est arrêté. Après cela, il se retrouve dans un autre monde. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 5 de la saison 4 d’Overlord. Faites-le savoir.

Overlord Saison 4 Épisode 5 Date de sortie

Donc, la date de sortie de l’épisode 5 de la saison 4 d’Overlord est le 31 juillet 2022. Si vous êtes également impatient de regarder cette série et si vous avez hâte de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série, attendez simplement la date indiquée. Votre attente pour cet épisode va enfin se terminer la semaine prochaine.

Où diffuser Overlord ?

Si vous aimez regarder des anime et que vous cherchez à profiter de cette série animée, vous pouvez la regarder sur Tokyo MX et KBS. Il s’agit du réseau officiel de cette série. Si vous souhaitez diffuser cette série cette série, vous pouvez la diffuser sur Crunchyroll. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez accéder à cet épisode ici à tout moment et de n’importe où.

Détails du casting

Voici la liste des acteurs de la série.

Satoshi Hino en robe Ainz Ooal

Chris Guerrero comme robe Ains Ooal

Elizabeth Maxwell comme Albédo

Yumi Hara comme Albédo

Jeff Johnson comme Démiurge

Masayuki Katô comme Démiurge

Bérangère Rochet dans le rôle de Lakyus

Megan Shipman dans le rôle de Mare Bello Fiore

Felecia Angelle dans le rôle de Shalltear Bloodfallen

Yumi Uchiyama dans le rôle de Mare Bello Fiore

Bryan Massey comme Cocyte

Jill Harris comme Aura Bella Fiora

Emiri Kato dans le rôle d’Aura Bella Fiora

Shin’ya Hamazoe comme Jugem

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous disposez de toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de l’épisode 5 de la saison 4 d’Overlord ; où pouvez-vous diffuser cette émission en ligne, combien d’épisodes seront là cette saison, et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions sur cette date de sortie de l’épisode 5 de la saison 4 d’Overlord, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous reviendrons vers vous pour vous aider de toutes les manières possibles.

