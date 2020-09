Overlord Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue et vérifier toutes les mises à jour

Le film Overlord qui nous a été présenté à l’origine par “Paramount Pictures” est censé commencer à travailler sur sa saison 4 en raison de son immense renommée et des besoins des fans du monde entier. Cela signifie que la série est sur le point de basculer à nouveau alors que les fondateurs la relancent.

Plongeons-nous pour obtenir un récapitulatif rapide pour les anciens téléspectateurs et une introduction rapide pour les débutants.

Qu’est-ce que Overlord?

Overlord est un film d’horreur américain de 2018 sur l’histoire alternative qui est dirigé par Julius Avery et peut être écrit par Billy Ray et Mark L. Smith. La célébrité met en vedette Jovan Adepo, Wyatt Russel, Mathilde Ollivier, John Margaro Gianny Taufer, Pilou Asbæk et Bokeem Woodbine. Ce film a été réalisé sous la bannière «Bad Robot productions». Le scénario suit de nombreux soldats américains qui sont largués derrière les lignes ennemies et découvrent des expériences secrètes nazies.

Mise à jour de la version d’Overlord Saison 4:

L’auteur de la série Web animée a fait allusion à une possible saison 4 à Animagic 2019 en Allemagne, affirmant que c’était exceptionnellement probable.

Il n’y a pas de date de sortie officielle par la production, mais à condition que cela soit annoncé, nous avons des tonnes dans certains récits selon lesquels Aniz Shop et les effets visuels sont excellents. Mais nous n’avons aucune idée de la collection Internet. Donc, c’est possible. Cela peut prendre un certain temps pour arriver car jusqu’à présent, les créateurs de la websérie n’ont pas tiré de telle conclusion officielle relative à cette série, dont nous pourrions tout vous dire.

Dans la mesure où nous pensons que cela a été un retard en raison de la pandémie de coronavirus, cela pourrait être retardé. Dès que cette pandémie prendra fin, elle se libérera.

Overlord Saison 4 casting

La saison suivante aura la même voix spécifique recouverte avec les personnages comme:

Maranello Fiora (doublé par Yuma Uchiyama)

Demiurge (exprimé par Masayuki Kato)

Shalltear Bloodfallon (exprimé par Sumire Uesaka)

Albedo (exprimé par Yumi Hara)

Robe Ainz Ooal (doublée par Chris Gerrero)

Intrigue d’Overlord Saison 4

L’équipe de production n’a pas révélé le récit officiel de la collection d’animation. Mais on peut supposer que le scénario, l’histoire tourne autour d’Ainz, le personnage principal du groupe.

Cela montrera également comment il peut relever tous ses défis, franchement. Il se fait prendre dans un jeu vidéo et s’assure qu’il est le roi et qu’il comprend ses capacités.

Dans la saison 4, nous pouvons voir comment Ainz trouve son tout nouveau monde en plus d’essayer de comprendre la question derrière son piège.

