Overlord Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que vous devez savoir !!

Êtes-vous fan de cette série animée japonaise sombre et fantastique Overlord? Ensuite, continuez votre enthousiasme car nous avons de merveilleuses nouvelles en le voyant! Après avoir diffusé trois saisons de la série animée, Netflix Originals a indiqué qu’il y a une énorme probabilité de diffuser Overlord Saison 4. Cette émission d’anime de rêve noir est basée sur la série de bandes dessinées de Kugane Maruyama. Les trois saisons ont été diffusées au cours des différentes années 2015, 2017 et 2019. Plusieurs rumeurs tournent autour de la sortie de leur prochain épisode. Ainsi, pour dissiper tous vos doutes, nous avons mentionné des informations fiables dans les sections ci-dessous, consultez!

Date de sortie d’Overlord Saison 4

Il n’y a pas de date de sortie confirmée par Netflix ainsi que par les créateurs. La pandémie de coronavirus a sérieusement frappé l’industrie mondiale du divertissement et a obligé à arrêter toutes les productions.

Cependant, les saisons un, trois et deux publiées en 2015, 2017 et 2019, respectivement. Pratiquement toutes les séries télévisées sur le Web connaissent un retard de près de six mois. Nous pouvons donc nous attendre à ce que Overload Season 4 connaisse un retard et que l’anime ne soit pas publié avant juillet 2021.

Jeter

Très probablement, aucun nouveau personnage ne sera introduit dans cette saison à venir. Vous, Will, avez la possibilité de voir Maranello Fiora, Demiurge, Shalltear Bloodfallon, Ainz Ooal Gown et Albedo.

Quelle est l’histoire d’Overlord Saison 4

Le studio de création d’Overlord a gardé l’intrigue secrète. Cependant, selon l’estimation, l’intrigue se concentre sur Ainz. La séquence à venir pourrait montrer ses capacités à combattre les barrières. Ainz est enregistré dans un jeu de film et n’a pas pu y échapper. De plus, là-bas, il parvient à se prouver roi. L’histoire d’Overlord Saison 4 est susceptible de se déplacer dans un sens où Ainz trouve son nouveau monde exclusif. En outre, cela pourrait démontrer sa volonté et ses efforts pour comprendre ce qui se cache exactement derrière sa prise.

