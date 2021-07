Overlord Saison 4 : Ce que nous savons jusqu’à présent – ​​Date de sortie confirmée ?

– Publicité –



Anime, un type d’animation japonais, ou plus précisément le mot japonais anime, désigne tout type d’animation en japonais. L’anime, comme d’autres émissions de télévision et de cinéma, gagne en popularité. De nombreux Japonais, ainsi que des fans d’autres cultures, aiment et adorent les films d’animation et les films de studio ghibli. Overlord, une série télévisée animée basée sur un roman fantastique, en est un exemple. Overlord suit les aventures d’un homme piégé dans un jeu vidéo.

Overlord, la série animée populaire qui a été un favori pendant plus de deux ans est enfin de retour avec la saison 4. En outre, un nouveau film original sortira ! Comme les histoires et les représentations de mangas sont souvent adaptées, les fans d’anime s’habituent à faire de longues pauses entre les saisons. Ils commencent à se demander si la série reviendra, car il n’y a aucun moyen de prédire les acteurs ou l’équipe.

Cela fait déjà deux ans que la saison 3 s’est terminée sur l’anime dark fantasy à succès Overlord. Maintenant, nous sommes curieux d’en savoir plus. Continuez à lire pour tout savoir sur le spectacle.

Date de sortie de la saison 4 d’Overlord

Cela fait presque deux ans depuis la quatrième saison, qui était le film d’animation le plus attendu. La pandémie a tout arrêté et l’annonce de la quatrième série a été faite le 8 mai 2021. Les responsables suggèrent que la saison 4 pourrait être 2021 car cette série a déjà pris une pause de deux ans.

À quoi s’attendre de la saison 4 ?

Ainz décide de diriger son Royaume Sorcerer Kingdom à la fin de la saison 3 de « Overlord ». En tant qu’Ainz, le souverain et la victime de son royaume deviennent davantage l’objectif principal de l’intrigue de la série de livres légers « Overlord ». Le voyage d’Ainz dans des sujets législatifs de rêve, le volume 10 de la série de romans légers, qui devrait être le matériel essentiel au début de la saison 4, contient également les dirigeants et les pays de restrictions avec lesquels il devrait désormais combattre ou se réconcilier.

En tant que nouveau souverain du Royaume, The Overlord aura pour tâche de gérer les ressources décroissantes du Royaume. Cependant, comme le Royaume continue d’être affectée par des facteurs externes, Ainz sera contrainte de faire face à une crise plus proche de chez elle : Albedo.

Même si son rôle est la tête démoniaque des Gardiens de Nazerick, son histoire a une fin différente. Ainz l’aime toujours et continue d’être compétitive pour son affection, même dans la première saison. Cela rend plus difficile pour lui son départ. Il reste donc à voir comment Overlord affectera ce nouvel univers.

Jeter

Ainz Ooal Gave, Démiurge. Albédo. Aura Bella Fiora. Sang de schiste. Cocyte. Jument Bello Fiore. Gargantuesque.

L’anime dépeint un scénario dystopique. Un personnage est piégé dans un anime qui dépeint un tournoi avec suppression progressive. La première saison s’est terminée brusquement, nous laissant avec des questions sans réponse et beaucoup de terrain pour la saison suivante. En conséquence, les fans attendent avec impatience la saison quatre.