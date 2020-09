Il semble qu’Overlook Bay sort de ce qui pourrait être défini comme une version bêta payante et sera disponible gratuitement très bientôt. Si vous attendiez ce nouveau jeu Roblox qui partage de nombreuses similitudes avec Adopt Me, alors votre retard sera bientôt terminé.

Overlook Bay sera disponible gratuitement le vendredi 11 septembre 2020. Nous ne connaissons pas l’heure exacte, mais à un moment de la journée, vous n’aurez plus besoin de payer Robux pour accéder au jeu. Si vous avez payé, vous avez reçu des gemmes gratuites et un animal de compagnie, vous devriez donc déjà être en avance sur la courbe!

Overlook Bay de Roblox a fait l’objet de beaucoup de battage médiatique et a mijoté un peu depuis sa sortie. Nous verrons comment le jeu s’en sort avec le prix gratuit et s’il peut trouver une place à côté du monstre Adopt Me, qui est le jeu le plus populaire et le plus connu de Roblox à l’heure actuelle. Bien que les deux soient des jeux différents, ils partagent beaucoup des mêmes types de jeu, ce qui ne rend pas les comparaisons impossibles. Overlook Bay propose une collection d’animaux similaires et un système de nivellement qui a fait d’Adopt Me un énorme succès. L’une des choses qui sépare les deux est un système apparemment meilleur free-to-play dans Overlook Bay qui vous permet d’obtenir facilement plus de devises dans le jeu. Nous verrons si cela suffira à contraindre les joueurs à abandonner Adopt Me et à rejoindre le nouveau jeu.