Ouvrez les coffres dans The Spire ou Guardian Towers

L’un des défis de cette semaine 8 de Fortnite Season 6 nous demande d’ouvrir des coffres dans les Guardian Towers ou The Needle, situés au centre de la carte.

Pour terminer l’un des défis ou missions hebdomadaires de cette semaine 8, nous devrons visiter une Guardian Tower ou The Spire. Le jeu vidéo Epic Games nous demande d’ouvrir seulement deux coffres. Mais aussi, vous pouvez relever un autre défi et ainsi faire d’une pierre deux coups dans Fortnite Season 6 pour avoir encore plus d’expérience.

Lors de la visite des tours gardiennes, nous trouverons toujours deux coffres au sommet. Nous les prenons et nous aurons le défi terminé. Mais aussi, avant de descendre, utilisez le lanceur de la Guardian Tower pour aller faire une autre mission. Vous pouvez voir tout cela dans les deux vidéos que vous avez dans ce guide. Je recommande vivement de jouer au mode Escarmouche pour relever ces défis plus facilement. En tombant dans une zone de sécurité, nous aurons une certaine tranquillité d’esprit car nous ne rencontrerons pas d’ennemis.

Liste des missions et défis cette semaine 8 de la saison 6 de Fortnite

Missions légendaires cette semaine 8

-Détruire les structures avec le feu (0/100) Récompense: 35000 XP de saison

-Détruire les structures avec le feu (0/200) – Récompense: 24 500 XP de saison

-Détruire les structures avec le feu (0/300) – Récompense: 24 500 XP de saison

-Détruire les structures avec le feu (0/400) – Récompense: 24 500 XP de saison

-Détruire les structures avec le feu (0/500) – Récompense: 24 500 XP de saison

Missions épiques semaine 8 de la saison 6 de Fortnite

-Recueillir des livres de recherche de Sacred Hedges and Pleasant Park (0/1) – Récompense: 24000 PE saisonnier

-Utiliser les lanceurs Guardian Tower (0/3) – Récompense: 24000 XP de saison

-Ouvrir des coffres dans la flèche ou dans les tours des gardiens (0/2) – Récompense: 24000 XP de saison

– Endommager un adversaire dans les 10 secondes suivant l’atterrissage (0/1) – Récompense: 24000 XP de saison

-Danse dans la cuisine de Hamburrrguesa (0/1) – Récompense: 24000 XP Saison

-Utiliser un pot luminescent dans la pizzeria (0/1) – Récompense: 24000 XP de saison

– Conduire de Hamburrrguesa à Pizza Pit sans quitter le véhicule (0/1) – Récompense: 24000 PE saison