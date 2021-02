Ouvre le 23. La nouvelle Mercedes-Benz Classe C hérite des écrans de la Classe S

Avec ses débuts prévus pour le 23 février, certains détails de la nouvelle Mercedes-Benz Classe C sont déjà connus, qui hérite apparemment des généreux écrans tactiles de la Classe S.

Avec plus de 2,5 millions d’unités vendues, la génération actuelle de la Mercedes-Benz Classe C est l’une des plus populaires de la marque allemande, il ne faut donc pas s’attendre à des changements radicaux dans le style extérieur du modèle qui à lancer.

Passant à l’habitacle, le cas semble changer, comme l’a constaté YouTuber M. Benz, qui a été invité par Mercedes-Benz à s’asseoir du côté passager d’un véhicule de pré-production camouflé avec les spécifications AMG Line et peint dans la couleur Selenite Grand gris.

L’une des principales nouveautés de la nouvelle Mercedes-Benz Classe C consiste en le double écran, créé pour la dernière génération de la Classe S, confirmant les rumeurs qui vont dans ce sens.

Ainsi, la nouvelle Classe C reçoit un tableau de bord numérique de 12,3 pouces et un écran tactile de 12,8 pouces, mais sans la fonctionnalité 3D de l’écran du conducteur de Classe S. Selon le directeur de l’ingénierie de Classe C, Christian Frueh, le grand écran central a tout les caractéristiques de la Classe S.

Il convient de noter que certains des prototypes de la nouvelle Classe C vus précédemment avaient des écrans plus petits avec des commandes physiques plus petites pour la climatisation. Cela suggère que le plus grand écran sera disponible dans les versions les plus équipées et… les plus chères.

Les versions les plus équipées de la nouvelle Mercedes-Benz Classe C peuvent recevoir un écran tactile similaire à la nouvelle Classe S, mais avec moins de fonctionnalités

Le volant du prototype possède un volant à deux branches, hérité des gammes supérieures de Mercedes-Benz. La Classe C reçoit une nouvelle génération d’affichage tête haute avec deux fois la taille par rapport à la génération précédente, mais n’aura pas les mêmes spécifications.

Concernant les moteurs disponibles au lancement, tous seront des hybrides doux (hybrides doux) ou des hybrides rechargeables.

Ouverture sur… Autobahn

La vidéo devient assez intéressante lorsque la nouvelle Classe C entre dans un tronçon d’une autoroute allemande – Autobahn – sans limite de vitesse. C’était une occasion rare de voir une voiture de pré-production rouler presque à pleine vitesse, le compteur de vitesse numérique indiquant 252 km / h.

La génération actuelle de Mercedes-Benz est sur le point de terminer sa brillante carrière, avec plus de 2,5 millions d’unités vendues

Le prototype semble être particulièrement rapide pour un modèle non AMG et Christian Frueh ajoute que la nouvelle génération aura le choix entre des roues directionnelles arrière.

La première mondiale est prévue le 23 février, date à laquelle la berline perdra son camouflage.

La gamme Classe C disposera également d’un break, qui arrivera au second semestre, avec des versions AMG C43 (ou C53?) Et C63 prévues pour 2022. Les dérivés les plus rapides pourront recevoir des moteurs hybrides à quatre cylindres et 2,0 litres, mais rien n’est officiel.

