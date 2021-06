Ouverture d’un nouveau studio de développement Larian Studios à Barcelone

Après le rachat de Blitworks, l’implantation de Larian Studios à Barcelone est confirmée. Ils ouvrent une nouvelle succursale dans notre pays.

Larian Studios, l’équipe belge devenue célèbre avec la saga Divinity et dont l’œuvre la plus récente est Baldur’s Gate 3, continue de grandir. Ils viennent d’annoncer une expansion qui profite à l’industrie espagnole du jeu vidéo. Alors, on verra Larian Studios à Barcelone, ainsi la Ciudad Condal accueillera une nouvelle équipe de développement.

Le nouveau studio espagnol sera composé de l’ancienne équipe technologique de BlitWorks, connue notamment pour adapter les ports mobiles de jeux tels que Bastion, Fez ou Super Meat Boy entre autres. Larian a acquis toute l’équipe de développement, mais Blitworks continuera à travailler de manière indépendante en tant qu’éditeurs.

« L’histoire de BlitWorks avec Larian remonte à longtemps. Après avoir déplacé la plupart des meilleurs jeux indépendants sur consoles, nous avons été mis au défi de déplacer Divinity: Original Sin 2 sur Nintendo Switch, et sans le savoir, ce fut le début d’une relation durable.”.

Le co-fondateur de BlitWorks, Tony Cabello, a déclaré, qui conclut en disant que «travailler avec Larian se sentait comme à la maison”.

« L’équipe BlitWorks est l’un des joyaux cachés de notre industrie. Aujourd’hui, je suis doublement heureux. Un emplacement en bord de mer qui bénéficie d’un réel ensoleillement et d’un accroissement significatif de nos capacitéss », ajoute le fondateur de Larian Studios, Swen Vincke.

Larian Barcelona est désormais le septième studio sous l’égide de Larian, rejoignant des équipes à Gand, Dublin, Québec, Saint-Pétersbourg et a récemment annoncé des bureaux à Guildford et à Kuala Lumpur.

D’autre part, ces derniers mois, IO Interactive et THQ Nordic ont ouvert de nouveaux studios à Barcelone. Bonne nouvelle pour le développement des jeux vidéo en Espagne.