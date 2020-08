Ouverture du Congrès républicain: les opposants de Trump se heurtent à la police

La pandémie corona bouleverse également la convention de nomination des républicains américains. Le méga-événement prévu avec des milliers d’invités ne viendra pas de cette année. Néanmoins, quelques dizaines de manifestants se heurtent à la police à l’approche de l’événement.

Deux mois et demi avant l’élection aux États-Unis, les républicains ont ouvert leur convention de nomination. La présidente républicaine Ronna McDaniel a convoqué la réunion à Charlotte, en Caroline du Nord. Pour commencer, les délégués voulaient nommer officiellement Trump comme candidat. Au terme de l’événement largement virtuel, le joueur de 74 ans veut prononcer son discours ce jeudi sur la pelouse sud de la Maison Blanche, avec laquelle il accepte la nomination.

Avant la convention d’investiture républicaine en Caroline du Nord, les manifestants avaient protesté contre le président Donald Trump pour la troisième soirée consécutive. Quelques dizaines d’entre eux et la police se sont affrontés dimanche à Charlotte près du lieu de la convention du parti. Les autorités ont arrêté quatre personnes et utilisé du gaz poivré après que les manifestants ont bloqué la circulation à une intersection. Il y a également eu des attaques contre des policiers, ont indiqué les autorités. Trump se rend en Caroline du Nord ce lundi.

La semaine dernière, les démocrates ont nommé Joe Biden comme leur candidat pour l’élection présidentielle du 3 novembre. A ses côtés, Kamala Harris est la première femme noire à briguer la vice-présidence. Pendant ce temps, de plus en plus de républicains se tiennent derrière le challenger de Trump. L’équipe de campagne de Biden a déclaré, au début de la Convention républicaine de Charlotte, qu’elle avait lancé l’initiative Républicains pour Biden avec le soutien de 27 anciens membres du Congrès de Trump. Jeff Flake de l’Arizona, qui a siégé au Sénat jusqu’au début de 2019 et a été l’un des critiques les plus virulents de Trump pendant son séjour à la Chambre du Parlement, en faisait partie.

Trump est actuellement derrière Biden dans les sondages

Trump espère également que le congrès du parti lui donnera un nouveau vent pour sa campagne électorale. Dans les sondages nationaux, il est actuellement en retard. Le site Web FiveThirtyEight, qui évalue et pondère de nombreuses enquêtes, voit Biden avec 51% des voix, Trump avec 42%. Les enquêtes nationales n’ont qu’une valeur informative limitée en raison du système électoral aux États-Unis. Une majorité de 270 électeurs des États est décisive pour une victoire.

Trump a réussi à gagner la majorité de l’électorat en 2016, même s’il n’a pas pu remporter la majorité des voix. Le congrès du parti des républicains – comme les démocrates – sera bouleversé par la pandémie corona et se déroulera sous une forme considérablement allégée. À l’origine, les républicains voulaient organiser un méga-événement de quatre jours à Charlotte avec des milliers d’invités. En raison de la réglementation Corona en Caroline du Nord, Trump a ensuite fait déplacer la partie principale de la conférence du parti à Jacksonville, en Floride. Après que la Floride soit devenue un point chaud de la pandémie, cette partie de la réunion a de nouveau été annulée.