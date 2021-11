Ouverture des nouvelles réservations Maruti Suzuki Celerio, lancement prévu le 10 novembre : voici tout ce que vous devez savoir

02 novembre 2021 15:24:23 IST

Le tout nouveau Maruti Suzuki Celerio a été présenté dans un teaser sombre avant son lancement le 10 novembre. Initialement prévu pour arriver en septembre, le lancement du nouveau Celerio a été retardé en raison de pénuries de semi-conducteurs et de l’impact qui en résulte sur la production de véhicules, mais Maruti Suzuki a finalement ouvert des réservations pour le modèle de deuxième génération, avec un montant de réservation fixé à Rs 11.000.

Devrait être basé sur la plate-forme légère Heartect de l’entreprise qui constitue également la base d’un certain nombre de modèles Maruti Suzuki (tels que le Dzire, Swift, Baleno et plus), le nouveau Celerio est susceptible d’être un peu plus grand que son prédécesseur, ce qui entraînera une augmentation de l’espace intérieur, et obtiendra également un tout nouveau tableau de bord avec un système d’infodivertissement SmartPlay Studio de 7,0 pouces.

Maruti revendique le nouveau Celerio – qui devrait être propulsé par un moteur essence à trois cylindres de 1,0 litre Dual Jet avec Dual VVT et technologie de démarrage-arrêt au ralenti. Avec un rendement énergétique ARAI attendu de 26 kpl, Maruti Suzuki affirme que la nouvelle Celerio sera la voiture à essence la plus économe en carburant du pays. Une boîte manuelle à cinq vitesses sera proposée de série, aux côtés d’une transmission manuelle automatisée, ou comme l’appelle Maruti, AGS.

Dans sa dernière itération, le Celerio arborera des phares en flèche et une calandre en maille plus petite, coupée en deux par une bande qui relie les phares. Le pare-chocs avant sans fioritures abrite une petite prise d’air centrale flanquée de phares antibrouillard circulaires, et vu de côté, le Celerio 2021 n’a pas de véritables fioritures de design à proprement parler, sans la ligne de caractère forte du modèle actuel, qui prend sa source dans l’aile avant et s’étend jusqu’aux feux arrière. A noter également les poignées de porte à rabat, qui remplacent les poignées à tirer que l’on voit sur la voiture actuelle.

Attendez-vous à ce que les prix du Maruti Suzuki Celerio 2021 se situent entre 4,80 et 6,20 lakh Rs (ex-salle d’exposition).

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂