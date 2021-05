Ouverture de Lightforge Games, un studio composé de vétérans de Blizzard

Un groupe d’anciens développeurs de Blizzard ouvre Lightforge Games, un studio axé sur les prochains jeux vidéo RPG.

Bonne nouvelle, fans du genre RPG. Aujourd’hui, il a été annoncé que ouvrir Lightforge Games. Le nouveau studio de jeux vidéo est composé de vétérans de l’industrie qui se sont déjà croisés chez Blizzard. Des noms comme Matt Schembari, Marc Hutcheson et Bridget Collins vont de pair sous la nouvelle société. Son objectif sera de créer des œuvres nouvelles et innovantes dans le domaine des RPG fantastiques.

L’étude n’a pas tardé à rendre publique la page Web sur laquelle elle est portée à la connaissance du public. En plus de parler de leur histoire et de mettre en avant les noms de ceux qui composent l’équipe, ils ouvrent également leurs portes à d’autres personnes qui souhaitent rejoindre l’équipe. Ils ont déjà publié trois offres d’emploi à la recherche d’un animateur, d’un créateur de personnages et d’un community manager pour leurs réseaux sociaux.

Nous attendons avec impatience ce que Matt Schembari et sa compagnie auront à enseigner dans les mois à venir. Nous pourrions avoir un travail culte qui changera la façon dont nous comprenons les RPG occidentaux de ses mains dans un proche avenir.

L’arrivée de Lightforge Games n’est rien qui devrait nous surprendre grandement. Ces dernières années, la réputation de Blizzard a été quelque peu compromise par certaines de ses décisions publiques. Beaucoup de vos anciens combattants ont fini par quitter le studio, alors une réunion comme celle-ci est un motif de fête. Nous pourrions voir quelque chose de spécial briller de ces esprits.

Pour le moment, ils n’ont pas annoncé sur quoi ils travaillaient, mais le site Web nous laisse une image d’un livre que vous avez disponible ci-dessus. Vous donnez peut-être des indications sur le premier projet sur lequel ils travaillent. Combien de temps nous devrons attendre pour le voir en action est quelque chose que le temps nous dira.