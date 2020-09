Ouverture de la Ligue des Nations: l’égalisation de dernière minute de l’Espagne choque le DFB-Elf

Encore une fois, pas de victoire contre l’Espagne: lors du premier match de la Ligue des Nations, le seul match international fantôme de l’histoire de la DFB, l’équipe nationale allemande de football a concédé une égalisation tardive. Après une pause de dix mois après les matches internationaux, Timo Werner a marqué le premier but dans un duel à hauteur des yeux – avant que les Ibères ne frappent quelques secondes avant le coup de sifflet final.

Nouveau départ avec ombre et lumière: dans un match de football classique long et difficile, l’équipe nationale contre l’Espagne a raté un panneau d’avertissement à la dernière seconde au début de la saison du Championnat d’Europe. Malgré l’avance, la sélection de l’entraîneur national Joachim Löw est arrivée à un 1-1 (0-0) jeudi après une pause de près de dix mois dans le match fantôme corona des ex-champions du monde. Le but de Timo Werner (51e minute) a été égalisé par Luis José Gayà (90e + 6e) jeudi à Stuttgart et a ainsi empêché Löw de s’imposer face à l’Espagne.

289 jours après le dernier match international, le capitaine remplaçant Toni Kroos et les rapatriés Leroy Sané et Niklas Süle ont clairement montré le manque de fraîcheur et de pratique du match. Après tout, ils ont vraiment mordu leur chemin, surtout en seconde période. Löw a fait sans quatre triples vainqueurs munichois autour de Manuel Neuer. Comme il y a deux ans contre la France, la DFB-Elf a débuté la deuxième édition de la Ligue des Nations par un match nul et attend toujours une victoire dans la compétition après sept matches. La prochaine occasion sera dimanche lorsque la Suisse sera l’adversaire à Bâle.

Löw était tout en noir, mais surtout au bord de sa zone d’entraînement avec des baskets blanches. Le stade vide avait déprimé l’entraîneur national peu avant le match. “Ce n’est pas ce que vous voulez en tant qu’entraîneur ou joueur”, a déclaré le joueur de 60 ans sur ZDF, avant que son équipe ne se concentre pleinement sur le coup d’envoi. Dans ce qui était en fait une formation offensive avec une chaîne de trois hommes et principalement deux points, l’équipe DFB a tenté de mettre les Espagnols sous pression dès le début de leur propre demie. Löw a applaudi les actions réussies – mais il a également constaté des déficits, en particulier en première mi-temps.

Les Espagnols ont joué avec une forte pression et ont provoqué des erreurs dans la coordination entre la défense et le milieu de terrain. Une faible passe en retrait d’Emre Can, qui a commencé de manière quelque peu surprenante à la place de Matthias Ginter en défense centrale, a conduit à un malentendu entre Kevin Trapp, qui s’est précipité hors de son but, et Süle. Contre le rapide réfléchi Rodrigo Trapp a réussi à dégager un tacle dans la surface de réparation (14e). Peu avant la mi-temps, le gardien de Francfort s’est démarqué face au professionnel de Leeds (45e).

A l’offensive, les jeunes professionnels DFB ont montré leur énorme potentiel au départ. Derrière Sané, qui a été remplacé après une bonne heure, et Werner de New London, Julian Draxler a débuté en tant que milieu de terrain central, de manière assez surprenante. Avec Süle, qui disputait son 25e match international le jour de son 25e anniversaire, l’Espagnol Thiago (tous deux du FC Bayern) et son coéquipier parisien Thilo Kehrer, il était l’un des quatre professionnels à avoir disputé la finale de la Ligue des champions il y a seulement onze jours. Le quart de finaliste de l’Atalanta Bergame, Robin Gosens, a fait ses débuts internationaux.

L’arrière latéral avancé Kehrer avec une tête (11e), Draxler (14e) et Sané (18e) ont testé tôt le gardien espagnol David de Gea. Jusqu’à ce que le but de Werner après un bon travail préparatoire de Gosens passe de nombreuses minutes sans aucune action offensive notable de la part de l’équipe DFB. Sané, qui n’était pas éligible pour jouer dans la catégorie reine après son transfert au FC Bayern et s’est donc rendu à Stuttgart sans pratiquement aucune pratique de match, était au départ le joueur national le plus remarquable. Werner s’est renforcé en seconde période, l’attaquant de Chelsea a également frappé le filet latéral après un travail préliminaire de Sané (61e). Süle a échoué d’une tête à De Gea (79e).

En l’absence des vainqueurs épargnés de la Ligue des champions de Munich Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Serge Gnabry, qui seraient tous dans les onze de départ à l’EM l’année prochaine sous la forme du tournoi de première classe à Lisbonne, Löw a eu moins de trois jours. pour repositionner son équipe. “Au cours du match, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Qui est fatigué? Qui manque de force?”, Avait déclaré Loew. Jeudi soir, l’entraîneur national a complètement renoncé à Kai Havertz, basé à Leverkusen, qui devrait être sur le point de déménager à Chelsea.

Les Espagnols, qui sont dans un grand bouleversement avec sept nouveaux venus dans le peloton, se sont révélés être un adversaire désagréable, mais loin d’être écrasant au départ. Après l’avance allemande, Rodrigo (58e) avec une frappe juste au-dessus de la porte et Fabián Ruiz (64e), dont Trapp a paré la tentative, ont eu de bonnes occasions d’égaliser. Trapp était également là contre Óscar (84e).