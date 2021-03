Outriders va devenir un cratère commercial sur PS5, PS4

Ah, bon vieux Outriders: un jeu de tir PlayStation 5 et PS4 que nous, eh bien, n’aimait pas lorsque nous avons joué à la démo plus tôt ce mois-ci. Notre tireur de butin résident, le boffin Robert Ramsey, a suggéré que la sortie allait être «lancée approximativement» lors de son déploiement le 1er avril – enfin, en ce qui concerne les plates-formes PlayStation, comment un «lancement inexistant» sonne-t-il?

Après de fortes rumeurs au cours du week-end, un Microsoft de plus en plus agressif a remporté la sortie à la troisième personne pour son service Game Pass, ce qui signifie que les abonnés pourront le télécharger gratuitement * dans le cadre de leur abonnement mensuel. À notre connaissance, c’est la première fois que Team of Green a marqué un jour une version tierce, bien qu’il puisse y avoir d’autres exemples que nous négligeons.

Quoi qu’il en soit, avec la version PlayStation commandant un prix de 59,99 € / 59,99 €, ce titre ressemble à un rapport qualité-prix impressionnant sur le système de Sony en ce moment. Y a-t-il quelqu’un qui envisage encore de l’acheter au prix fort? Étiez-vous même intéressé par le jeu pour commencer? Et cela pourrait-il créer un précédent pour les futures versions incluses dans l’abonnement de Microsoft, où la version PlayStation est à plein prix?

Nous ne pouvons qu’imaginer que l’éditeur Square Enix regarde les numéros de précommande et tremble dans ses bottes, auquel cas une sortie de Game Pass d’un jour peut ressusciter sa fortune. Il est vraisemblablement livré avec un gros chèque de la société Redmond pour démarrer. Néanmoins, si cela doit devenir une tendance récurrente pour les titres tiers et non une anomalie, Sony va se retrouver rapidement dans l’eau chaude.