Outriders: un mélange de Mass Effect et de Diablo

Dans ce légendaire E3 de 2019 Square Enix présenté Outriders, une tireur à la troisième personne avec des éléments de RPG et un décor futuriste. Le titre a une date de sortie en 2020 et après la moitié de l’année, nous avons quelques détails supplémentaires sur le gameplay et l’histoire de ce nouveau développement.

On sait déjà que Outriders peut être apprécié à la fois en mode coopératif (jusqu’à trois joueurs) et individuellement et notre personnage, u Cavalier, ça pourrait être l’une des quatre races qui habitent la planète Enoch, un endroit que vous ne voudriez pas être sans une bonne arme à portée de main, presque comme au coin d’un quartier dangereux, mais avec des extraterrestres.

Certains ingrédients de Effet de masse, condiments de Diable et voila: Outriders

Théorisation même avec l’ampleur d’un titre avec la force explosive d’une combinaison du meilleur des Effet de masse et de Diable C’est pour le moins audacieux, mais cette formule était celle exposée par le portail IGN qui a récemment eu accès à une version bêta du jeu et a fait une analyse assez substantielle de l’expérience que ce jeu offre tireur à côté du lancement.

D’après ce qui ressort de la vidéo d’analyse, il est clair que la création du personnage a le précédent enraciné de Diable, où le joueur devra choisir une race et les caractéristiques les plus importantes de qui sera son compagnon de voyage lors de son séjour dans ce monde futuriste. Dans tous les cas, pendant le jeu, le joueur aura la possibilité de développer librement les forces de son personnage comme il l’entend grâce à un arbre de compétences typique et aimé qui peut être redémarré autant de fois que le joueur le souhaite.

Du point de vue du récit, bien que Outriders n’aura pas la sélection d’options de dialogue de titre comme Effet de masse, quiconque a apprécié un titre du dernier des BioWare Vous pourrez reconnaître ce cachet particulier qui interagit avec l’environnement et la façon dont les personnages acquièrent une sorte de personnalité qui leur est propre après un certain temps.

Outriders n’a pas de date de sortie exacte sur aucune des plates-formes sur lesquelles il sera publié (Xbox One, Xbox Series X, PC, PS4, PS5 et Stadia) mais il est annoncé pour quelque temps en 2020 si aucun retard ne se produit.