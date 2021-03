Outriders sur Xbox Game Pass, une réalité du jour du lancement

Le service Microsoft ajoute une nouvelle entrée le premier jour. Nous aurons Outriders sur Xbox Game Pass le jour du lancement.

Microsoft continue d’apprécier son service d’abonnement aux jeux. Et c’est que la société a annoncé que le même jour de lancement pourra jouer Outriders sur Xbox Game Pass sur les versions console et Android.

De cette manière, le prochain titre Square Enix sera jouable par tous les abonnés à partir du 1er avril. Et non, ce n’est pas une blague anglo-saxonne du poisson d’avril. Évidemment, les versions console nécessiteront le téléchargement du jeu, mais ceux qui choisiront d’utiliser le jeu sur téléphones portables pourront utiliser Xbox Cloud Gaming pour jouer «depuis le cloud».

Le jeu est développé par People Can Fly (Gears of War Judgment, Bulletstorm) et est un jeu de tir à la troisième personne avec des connotations de RPG. Allez, les garçons ne sortent pas de leur zone de confort. Mais s’ils le font bien, nous ne serons pas ceux qui les critiqueront.

Cette fois, nous irons dans l’espace extra-atmosphérique pour coloniser une nouvelle planète qui pourrait devenir un nouveau départ pour l’humanité. Cependant, une mystérieuse tempête appelée «Anomalie» détruit toute la technologie de l’expédition tout en rendant l’environnement beaucoup plus hostile et violent.

Outriders existe depuis un moment de la bêta à la bêta et je tire parce que c’est à mon tour. Mais finalement, la version finale sortira le 1er avril pour tous les appareils. Autrement dit, nous le verrons, en plus de Xbox One et Xbox Series X | S, sur PlayStation 4, Play Station 5, PC (à la fois par Vapeur aimer Boutique de jeux épiques) et jusqu’à Stades. Ce qui dit.