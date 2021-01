Outriders répertorie la configuration système requise pour PC, affiche les paramètres DLSS et graphiques dans la vidéo

Le jeu de tir en ligne Outriders Apparaît sur 1 avril 2021. Mais vous pouvez déjà regarder une nouvelle vidéo et en fonction de la configuration système requise du PC, considérez le niveau de détail auquel vous pouvez jouer.

Configuration système requise: voici comment Outriders fonctionne sur PC

Square Enix et People Can Fly en ont un nouveau vidéo pour le tireur « Outriders » publié. En cela, vous pouvez voir quels paramètres graphiques vous pouvez faire, comment vous faites cela Personnaliser l’interface utilisateur peut et comment jouer avec Prise en charge des écrans ultra larges, mise à l’échelle dynamique de la résolution et Nvidia DLSS regards.

De plus, le Configuration système requise pour la version PC appelé. Ce sont les suivants:

EXIGENCES MINIMALES:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation: Windows 10

Processeur: Intel I5-3470 / AMD FX-8350

RAM: 8 Go de RAM

Graphiques: Nvidia GeForce GTX 750ti / AMD Radeon R9 270x

DirectX: version 11

Stockage: 70 Go d’espace disponible

© Square Enix / Les gens peuvent voler

CONSEILLÉ:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation: Windows 10

Processeur: Intel i7-7700 / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16 Go de RAM

Graphiques: Nvidia Geforce GTX 1060 6 Go / AMD Radeon RX 480 8 Go

DirectX: version 12

Stockage: 70 Go d’espace disponible

Voulez-vous voir comment le jeu de tir fonctionne sur votre PC avant la sortie de «Outriders» le 1er avril? Ensuite, vous pouvez télécharger une démo à partir du 25 février. Tout comme le jeu lui-même, il est disponible pour vous en plus du PC pour PS5, PS5, Xbox Series X / S et Xbox One.