Outriders obtient une démo en février, avant sa nouvelle sortie en avril

Le tireur à la troisième personne Outriders Il était initialement prévu de sortir en décembre, puis il a été repoussé en février. Malheureusement, développeur Les gens peuvent voler n’étaient pas tout à fait prêts à s’engager à cette date et ont pris la décision difficile de retarder le match jusqu’en avril.

Cela a été une tendance assez populaire en 2020, car Covid et d’autres controverses ont eu un impact sur tous les secteurs. Les développeurs sont également assez hésitants à livrer un jeu inachevé après ce qui s’est passé avec CD Projekt Red et leur très attendu Cyberpunk 2077. Ils n’étaient clairement pas prêts à sortir le jeu dans son état actuel, en particulier sur les anciennes consoles.

Maintenant que ce délai est officiel, People Can Fly peut passer du temps à peaufiner son gameplay pour Outriders aussi parfait que possible. C’est une stratégie solide dont beaucoup d’autres développeurs pourraient prendre note.

Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles non plus. Même si Outriders ne sortira qu’en avril, une démo arrivera en février. Ce n’est pas trop loin étant donné que nous sommes déjà au mois de janvier.

Cela semble aussi être une démo assez détaillée, avec des parties solo et multijoueur. De plus, ceux qui essaient le Outriders‘demo permettra de découvrir les quatre classes différentes. Ils montrent beaucoup de potentiel dès le début.

Ceux-ci incluent le Devastator, le Pyromancer, le Technomancer et le Trickster. Chaque approche combat très différemment dans Outriders, ce qui donne au gameplay beaucoup de variété et aide les joueurs à avoir de nombreuses options quant à la façon dont ils veulent tirer sur les ennemis et relever les défis.

La progression en coopération et en RPG a également montré un grand potentiel pour ce jeu de tir à la troisième personne. Vous pourrez passer avec jusqu’à deux autres personnes, éliminant les menaces sur la mystérieuse planète d’Enoch qui est maintenant remplie de créatures viles.

Au fur et à mesure que vous avancez dans l’histoire principale remplie de rebondissements, vous pourrez améliorer votre classe et choisir judicieusement les arbres de compétences. Il est malheureux que les fans doivent attendre quelques mois de plus avant de vérifier les mécanismes de tir compétents, mais au moins les systèmes devraient être plus raffinés en avril.

Et j’espère que tous les développeurs à l’approche de la nouvelle année seront en mesure de revenir à une sorte de normalité. Il y a beaucoup de bons jeux ciblés pour cette année, et ce serait dévastateur s’ils ne finissent pas par sortir dans les délais espérés par les développeurs. Mais si la qualité des jeux est remise en question, les retards valent mieux que la précipitation.