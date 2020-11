"Outriders" montre enfin la fin du jeu dans une nouvelle vidéo

« Outriders » veut proposer une longue campagne – mais que se passe-t-il après? Dans une vidéo, les développeurs ont maintenant montré à quoi ressemblera la fin de partie du tireur de butin.

« Outriders » vole encore un peu sous le radar, mais les fans de tireurs de butin à la « Destiny », « The Division » ou « Anthem » devraient avoir le titre sur leur écran: Vous vous battez avec des armes et de la magie dans les créateurs de « Bulletstorm », People Can Fly contre des monstres extraterrestres, améliorez vos personnages et bricolez des constructions. Une fois la campagne terminée: une nouvelle vidéo présente désormais les expéditions, le jeu final des « Outriders ».

Les expéditions mettront votre construction à l’épreuve

Les expéditions sont des missions supplémentaires complètement nouvelles qui ne deviennent disponibles qu’après l’histoire – les développeurs soulignent dans la vidéo qu’il ne s’agit pas de contenu recyclé de la campagne. Ils vous donnent différentes tâches et objectifs ainsi que de nombreux adversaires pour prouver votre puissance de feu. Un système de niveau vous permet d’ajuster leur difficulté, ce qui augmente la valeur des récompenses. Plus vite vous terminez la mission, vous obtenez également plus de butin. Cela rend les expéditions répétables et un défi à long terme pour les joueurs de haut niveau.

15 missions de fin de partie après la campagne

Pour obtenir un butin instantané, vous devez terminer l’expédition complètement – contrairement à la campagne, le butin ne tombe pas comme ça. Vous pouvez, cependant, réduire le niveau auquel vous jouez à tout moment si vous avez exagéré avec le niveau de difficulté. Terminer une mission ouvre d’autres expéditions – il y en a 15 au total. Vous avez également accès à des niveaux de difficulté toujours plus élevés. Il reste à voir si d’autres missions seront ajoutées après la sortie. En général, « Outriders » ne devrait pas être un jeu de service en direct, mais devrait offrir suffisamment de contenu pour plusieurs dizaines d’heures de jeu au lancement.