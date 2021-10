Outre Superman et Batman : les personnages les plus populaires de DC

Superman et Batman sont deux super-héros qui ont marqué une époque et ont conduit Bandes dessinées à courant continu comme l’une des marques les plus prospères de l’industrie du roman graphique. Le saut vers le grand écran n’a fait que renforcer cette tendance avec chacune des versions de ces personnages qui ont touché le grand public. Ce qui est certain, c’est que CC Il a des personnages qui sont très populaires.

Au cours des dernières années et avec l’explosion du genre super-héros au cinéma, de nombreux héros et méchants ont réussi à conquérir le public du monde entier en participant à différents projets. Encore plus avec l’arrivée de DC Univers étendu et l’intention de la marque d’unifier les différentes franchises sous la même histoire de la même manière qu’elle l’a fait merveille. Passons en revue les personnages DC les plus populaires !

+ Les personnages DC Comics les plus populaires

5. Lanterne verte

Hal jordanie est un pilote de chasse qui reçoit un jour l’anneau du Corps des lanternes vertes de la part de Abin Sur, membre de cette police intergalactique qui le choisit comme successeur avant de mourir. L’élément puissant donne à son porteur la capacité de créer tout ce qu’il peut imaginer et par sa volonté de donner de la force à ces manifestations.

4. L’éclair

Barry Allen il a été frappé par la foudre qui, avec certains produits chimiques, l’a changé à jamais. Il est désormais l’humain le plus rapide de la planète. Alors, assumez l’identité de Éclat et se consacre à la protection de Central City. Il fait également partie du Ligue de justice. La capacité quantique de ce personnage lui permet de voyager dans le temps et les réalités, ce que nous verrons dans son prochain film au sein de la DCEU.

3. Harley Quinn

Le médecin Harleen quinzel rencontré le Joker à l’asile d’Arkham où elle est tombée amoureuse du prince clown du crime et l’a aidé à s’échapper de cette prison. Ainsi, elle est devenue la petite amie du dangereux criminel et ensemble, ils ont terrorisé Gotham. Le personnage a été créé pour la populaire série animée Batman des années 1990 et Margot Robbie l’a incitée avec sa performance dans le DCEU.

2. Wonder Woman

La princesse Diana de Themiscira est l’une des amazones les plus puissantes ! Armée du lasso de la vérité et de ses bracelets indestructibles, ajoutées à ses années d’entraînement et au pouvoir que lui ont accordé les dieux, en font l’une des héroïnes fondamentales de CC. À la télévision, elle a été jouée par Linda Carter et dans le DC Univers étendu cette responsabilité est tombée sur l’actrice Gal gadot.

1. Joker

Le méchant numéro un de Gotham City et grand rival du Dark Knight. Il existe de nombreuses versions de l’origine de ce personnage, mais la plus acceptée comprend un bain chimique après une chute après avoir affronté Homme chauve-souris. Les Joker Il est extrêmement intelligent et imprévisible et son image de clown cache le mal absolu. Il y avait plusieurs versions du personnage sur grand écran : César Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Joaquin Phoenix et Jared Leto dans le DCEU.

