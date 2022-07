Outragés, les téléspectateurs de Stranger Things pensaient avoir vu porter une Apple Watch

Choses étranges les fans étaient convaincus qu’ils avaient surpris les Duffer Brothers lorsqu’ils ont repéré Will Byers portant ce qui ressemblait à une Apple Watch dans la nouvelle saison.

En enregistrant un clip de la finale de la saison quatre et en le publiant sur TikTok, l’utilisateur @alinuribragimova a demandé à d’autres fans : « Est-ce une montre Apple !??? En 1986 ?? »

Et selon la section des commentaires, elle n’était pas la seule personne à l’avoir remarqué.

Pendant ce temps, sur Twitter, plus Choses étranges les fans se demandaient exactement la même chose.

« Pourquoi diable Will porte-t-il une Apple Watch ??? » a demandé l’un.

Dans la scène qui se démarque, Will est penché sur une baignoire de fortune dans un restaurant Surfer Boy Pizza vide, attendant nerveusement qu’Eleven combatte Vecna ​​avec ses capacités de télékinésie. Donc juste standard Choses étranges des trucs, alors.

À première vue, on dirait vraiment que Will fait clignoter une montre Apple à son poignet, mais d’autres Choses étranges les fans ont rapidement dissipé la confusion.

Il s’avère que la montre de Will ne provient pas d’une machine à voyager dans le temps ou d’une erreur de continuité. Ce que les téléspectateurs ont d’abord pensé être une Apple Watch s’est en fait avéré être une montre Nelsonic classique des années 1980.

Nelsonic Industries était une importante entreprise d’électronique dans les années 1980, qui produisait des montres sur le thème des jouets pour enfants et des Game Watch.

Les thèmes des montres de jeu Nelsonic allaient assez largement de Super Mario et Donkey Kong à Tetris et Pac Man en passant par Ghostbusters et Power Rangers.