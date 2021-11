Outlook ne se synchronise pas : que faire maintenant

Votre Outlook ne se synchronise pas comme d’habitude sur votre smartphone ou ordinateur ? Grâce à nos conseils, vous pouvez maîtriser les problèmes.

Par Sven Wernicke

Outlook est en fait un programme robuste et sophistiqué pour envoyer des e-mails et gérer les rendez-vous, les contacts et les entrées de calendrier. Mais de temps en temps, il y a des difficultés qui affectent principalement la synchronisation. Parfois, le calendrier sur l’iPhone n’est pas synchronisé, d’autres fois, les dossiers ne s’affichent pas correctement. Heureusement, vous n’avez généralement qu’à faire de petits changements pour le faire « glisser » à nouveau.

L’iPhone ou le smartphone Android ne se synchronise pas avec Outlook

Si vous utilisez l’application Outlook pour iOS ou Android et que la synchronisation a déjà fonctionné, la réparation du compte de messagerie concerné peut déjà être la solution. Et voici comment cela fonctionne :

1. Démarrez l’application comme d’habitude.

2. Passez à « E-Mail », appuyez sur le symbole « Maison » dans le coin supérieur gauche et sélectionnez la roue dentée dans le coin inférieur gauche.

3. Appuyez sur le compte de messagerie qui rencontre des problèmes.

4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Réinitialiser le compte ».

Lors de la réinitialisation du compte de messagerie, Outlook ne supprime aucun contenu, mais redémarre complètement le compte avec les « paramètres d’usine ». Vous devrez peut-être faire des ajustements par la suite. Mais cela se fait rapidement et au même endroit.

Le calendrier n’est pas synchronisé sur le smartphone

Dieu merci, il existe des calendriers numériques. Mais à quoi servent-ils si, à cause de divers problèmes avec Outlook, vous ne savez plus quand des amis fêtent leur anniversaire ? Vous devez vérifier la synchronisation des calendriers sur Android et iOS comme suit :

1. Démarrez l’application comme d’habitude.

2. Passez à « Calendrier » et appuyez sur le symbole du calendrier en haut à gauche.

3. Sélectionnez les calendriers que vous souhaitez synchroniser ou afficher.

Si l’adresse e-mail avec le calendrier connecté ne s’affiche pas, vous devez supprimer le compte e-mail et en créer un nouveau.

Conseil: Dans la sélection du calendrier, appuyez sur l’engrenage en bas à gauche pour accéder aux paramètres du compte de messagerie. Là, vous pouvez, en fonction de chaque compte individuel, activer ou désactiver l’option « synchroniser le calendrier ». Il est fort possible que l’interrupteur ait été désactivé ici.

Important à savoir : Les calendriers ne peuvent être synchronisés qu’à l’aide de Microsoft Exchange ActiveSync. Si nécessaire, demandez à votre fournisseur de messagerie s’il prend en charge cette norme. Cette fonction doit être régulièrement active sur un serveur Microsoft Exchange.





La réparation du compte est souvent utile en cas de problèmes de synchronisation.



Image : © Microsoft 2018



Problèmes de synchronisation sur les ordinateurs Windows avec Outlook

Avec presque toutes les versions d’Outlook des dernières années – qu’il s’agisse d’Outlook 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 ou Outlook d’Office 365 – la réparation des comptes de messagerie aide en cas de problème de synchronisation. Et voici comment cela fonctionne :

1. Démarrez Outlook sur Windows 10 ou 11.

2. Sélectionnez l’onglet « Fichier » et « Paramètres du compte ».

3. Sélectionnez le compte e-mail concerné et cliquez sur « Réparer ».

4. Une fenêtre s’ouvre avec des informations sur le compte. Cliquez sur « Suivant »

5. Suivez les instructions.

Outlook peut révéler ici si une connexion au serveur de messagerie est défectueuse ou si d’autres incohérences se sont produites. Dans le meilleur des cas, la réparation sera réussie et la synchronisation reprendra comme d’habitude.

Semblable aux problèmes avec l’application mobile Outlook, ce qui suit s’applique également ici : Si cela ne résout pas le problème, supprimez le compte de messagerie au même endroit et créez-en un nouveau.

Problèmes de synchronisation des dossiers

Des problèmes de synchronisation surviennent également avec Outlook si les fichiers dits OST ou PST sont endommagés. Ensuite, par exemple, les dossiers de la boîte de réception ou les objets envoyés sont défectueux. Dans ce cas, utilisez les propres outils d’Outlook.

Les fichiers OST d’Outlook 2003 et des versions antérieures peuvent être réparés avec l’outil scanost.exe ; les versions plus récentes d’Outlook sont basées sur une structure de dossiers PST. Vous pouvez le réparer avec le programme scanpst.exe. Les programmes se trouvent dans le dossier standard de l’installation d’Outlook, par exemple « C:Program Files (x86)Microsoft OfficerootOffice16 » pour Outlook 2019.

Dans les deux cas, vous réparez les fichiers de dossiers comme ceci :

1. Fermez Outlook.

2. Basculez vers votre installation Outlook dans le gestionnaire de fichiers.

3. Démarrez scanpst.exe ou scanost.exe.

4. Sélectionnez le fichier à réparer.

5. Suivez les instructions jusqu’à ce que vous ayez terminé.

Après avoir redémarré Outlook, les dossiers devraient à nouveau s’afficher correctement, y compris tout leur contenu. Une explication supplémentaire de ce que font exactement les programmes est fournie par Microsoft sur un site Web spécialement mis en place.

Si cela ne fonctionne pas, mais qu’Outlook démarre toujours, vous pouvez supprimer les éléments hors connexion dans un dossier et les mettre à jour à nouveau :

1. Faites un clic droit sur le dossier à réparer et sélectionnez « Propriétés ».

2. Cliquez sur « Supprimer les éléments hors ligne » et confirmez avec OK.

3. Allez dans l’onglet « Envoyer et recevoir » et cliquez sur « Mettre à jour le dossier ».

Outlook doit maintenant télécharger à nouveau le contenu précédemment supprimé et le synchroniser correctement.

Plus de conseils pour résoudre les problèmes de synchronisation

Si rien de tout cela ne vous aide, essayez ces conseils :

1. Sur iOS ou Android, fermez l’application Outlook manuellement en la fermant dans le sélecteur d’applications.

2. Si la réinitialisation du compte de messagerie ne vous aide pas, il peut être intéressant de supprimer le compte dans Outlook et d’en créer un nouveau.

3. Toujours utile : vérifiez si vous disposez de la dernière version d’Outlook ou mettez à jour l’application si une mise à jour est disponible.

4. Aussi banal que cela puisse paraître : Parfois, le redémarrage du smartphone permet de mettre à jour les paramètres réseau et ainsi d’éliminer les problèmes.

