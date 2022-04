Outlander : voici comment Sam Heughan et Caitriona Balfe disent adieu à la saison 6

Starz

Sam Heughan et Caitriona Balfe sont les grands protagonistes de Étranger, qui touche à la fin de sa sixième saison et les acteurs disent déjà au revoir à ces épisodes. Apprenez comment et profitez-en.

La fureur qui a généré Étranger il a été imparable. En 2014, lors de la première de cette série sur Starzil semblait que ce serait une autre fiction, mais avec son arrivée à Netflix franchi les frontières et captivé des milliers de personnes à travers le monde. A tel point que la chaîne de télévision n’a pas hésité à la renouveler plus d’une fois au point qu’elle en est déjà à sa sixième saison, ce qui est clairement une réussite.

Cependant, il convient de noter que tout ce qui commence se termine et la sixième saison de Étranger ça touche à sa fin. Demain, comme tous les dimanches, de Starz diffusera à nouveau la série avec Sam Heughan et Caitriona Balfe avec son dernier épisode. En effet, à cette occasion, l’édition ne comptait que six chapitres, s’imposant comme la plus courte de toute l’histoire.

C’est pourquoi, à quelques heures du grand final, depuis la production de Étranger ils ont annoncé que Sam Heughan et Caitriona Balfe diront au revoir à la saison, tout en travaillant sur le septième, mais avec leurs fans. Oui! Pour ceux qui veulent passer un bon moment avec les interprètes de Jamie et Claire Fraser Vous pourrez vous connecter avec eux ce lundi via un Instagram Live.

En fait, si un fan a des questions sur la série ou sur ce qui va arriver, il peut déjà laisser ses questions dans le post Instagram où il a annoncé la nouvelle et les acteurs y répondront ce lundi. Bien sûr, pour la tranquillité d’esprit des followers, il convient de noter que ce ne sera pas la dernière fois que Heughan et Balfe sont ensemble puisqu’ils travaillent sur la septième partie.

On ne sait toujours pas quand les nouveaux épisodes sortiront, mais ils n’arriveront probablement pas avant mi-2022 ou début 2023. Cette fois, avec de nouvelles intrigues, drames et amour, Sam et Caitriona se mettront à nouveau dans la peau de Jamie. et Claire. De plus, ils seront accompagnés du grand Richard Rankin jouant Roger McKenzie et Sophie Skelton dans le rôle de Brianna Fraser.

