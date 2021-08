Outlander : une star hollywoodienne a posé des questions sur la saison 6 et a obtenu une réponse

Étranger C’est devenu l’une des séries les plus réussies de ces dernières années avec ses cinq saisons, que l’on peut actuellement voir sur le service de streaming Netflix. Il est originaire de StarzPlay, mais son arrivée sur le N rouge a entraîné une augmentation du nombre de téléspectateurs jamais vue auparavant. La fiction a des millions d’adeptes dans le monde et qui fait partie de ce groupe n’est ni plus ni moins que Susan Sarandon.

Cette adaptation des romans de Diana Gabaldon a traversé une année 2020 compliquée, comme d’autres productions cinématographiques et télévisuelles, en raison de la pandémie de Coronavirus. La bonne nouvelle est arrivée au début du mois de juin de cette année lorsqu’ils ont signalé que le tournage du sixième opus est maintenant prêt et ils ont annoncé une date de sortie.

Il est clair que les fans ont hâte de voir les nouveaux épisodes et c’est pourquoi le même Susan Sarandon, star historique d’Hollywood qui a brillé Thelma & Louise Oui Homme mort marchant, Il a utilisé son compte Twitter officiel pour demander quand la série reviendrait et a fait l’éloge des protagonistes, Sam Heughan et Caitriona Balfe..

Balfé Elle a répondu en montrant sa surprise par le commentaire et L’actrice de 74 ans a mentionné qu’Outlander avait été d’une grande aide pour mener à bien la quarantaine COVID-19 l’année dernière. Pour sa part, Heughan Elle a également eu un échange de tweet rejoint par Lauren Lyle, qui est Marsali MacKimmie Fraser dans la fiction, et a demandé Sam s’ils peuvent trouver un rôle pour Sarandon, auquel il a dit : « Double pour Jamie ? ».

Ses partisans ont suivi de près la conversation et certains ont proposé que Suzanne peut prendre plusieurs caractères: Jenny, une espionne de l’armée continentale, la femme du shérif et même le rôle de la mère de Jamie Fraser. La vérité est que ce fut une réunion virtuelle amusante et Si vous aussi vous avez le même doute que Sarandon, on vous rappelle que la sixième saison d’Outlander a son retour prévu début 2022.