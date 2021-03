Outlander: trois nouveaux personnages ajoutés à la saison 6

Fans de Outlander ils sourirent à nouveau. La saison six de la série Starz originale est en pleine production après un an de congé en raison des restrictions dues à la pandémie de coronavirus et, chaque jour, de nouvelles nouvelles sont connues sur ce que sera ce prochain épisode.

Face à la première en 2022, les nouveaux épisodes de la série mettant en vedette Sam Heughan et Catriona Balfe, intégreront trois nouveaux visages à cette production de teinte fantastique. Il s’agit de la famille Christie, un trio qui vient révolutionner la vie de Jamie et Claire Fraser et, en plus, ils promettent d’être une partie importante de l’intrigue.

Jamie et Claire subiront les conséquences des nouveaux membres. Photo: (IMDB)



Outlander C’est une série basée sur les livres de Diana Gabaldon, donc ceux qui ont lu l’histoire sur papier auront déjà ces trois nouveaux membres en tête. Mais pour ceux qui ne le font pas, les Christies sont une famille composée de Tom (Mark Lewis Jones), de son fils méfiant Allan (Alexander Vlahos) et de sa fille Malva (Jessica Reynolds).

Quel sera le rôle des Christies?

Afin de trouver un endroit où s’installer, Tom Christie et ses deux fils viendront sur les terres du Fraser pour tout changer. En fait, cela amènera Claire et Jamie à traverser différents événements.

De son côté, Tom Christie a un passé commun avec Jamie car ils étaient tous les deux prisonniers à Ardsmuir, mais ils ne pourraient pas être plus différents. Contrairement au propriétaire, le nouveau venu est un protestant pieux, ce qui va générer une certaine tension entre les deux.

Le compte officiel d’Outlander a confirmé l’apparition des Christies.



Quant à Malva, elle deviendra la jeune apprenti de Claire car elle est captivée par le travail et la pensée moderne qu’elle a. Cependant, il ne pourra pas être qui il veut être puisque son frère, Allan, est un jeune homme très protecteur de sa famille et ne sera pas très satisfait de la relation que les deux femmes vont commencer à semer.

Quand la cinquième saison d’Outlander arrive-t-elle sur Netflix?

Outlander est devenu l’une des séries d’époque les plus regardées depuis que Netflix l’a incluse dans son catalogue. Cependant, depuis 2020, la plate-forme ne met pas à jour les saisons et les abonnés se sont retrouvés bloqués à la quatrième saison, mais on pense que les épisodes qui précèdent la sixième saison arriveront en septembre 2021.