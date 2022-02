Outlander : tout ce que vous pouvez attendre de la saison 6

Starz

En une semaine seulement, la sixième saison tant attendue de Étranger. Mais que va-t-il se passer cette fois-ci avec Jamie et Claire Fraser ? On vous dit !

© StarzSam Heughan et Caitriona Balfe dans Outlander

Enfin! Après un an d’attente, en une semaine seulement la sixième saison de Étranger. Grâce à Starz, son réseau de diffusion d’origine, ces nouveaux épisodes tant attendus seront diffusés. Bien sûr, il faut noter que le même producteur a confirmé que la prochaine édition sera sans doute la plus courte. En effet, désormais, la série n’aura plus que huit épisodes à diffuser, un par semaine.

Chaque dimanche de Starz, il y aura un nouvel épisode de Étranger, mais la meilleure chose à propos de la situation est que le premier aura 90 minutes supplémentaires. C’est la pandémie de COVID 19 qui a compliqué le tournage de cette série d’époque et, pour cette raison, ils n’ont réussi à tourner qu’autant de chapitres. Cependant, il convient de noter que lorsqu’il a été confirmé que les enregistrements étaient terminés, ils ont également annoncé que la série était renouvelée pour une septième partie.

Pourtant, les fans de Étranger Ils ont leurs vues sur ce qui est à venir. En effet, pour cette occasion, l’histoire connaîtra ses parties les plus difficiles. La fin tragique que Claire Fraser, le personnage de Caitriona Balfe, a vécue dans la cinquième saison a changé le cours de toute la famille. C’est que maintenant chacun doit faire face aux conséquences psychologiques du viol massif qu’ils lui ont fait subir.

Alors que Claire languit de chagrin, Jamie essaie de la réconforter face à une guerre qui se prépare. Cependant, les deux personnages se concentreront sur des objectifs différents, ce qui pourrait provoquer une crise choquante dans leur mariage. De plus, l’arrivée d’une nouvelle famille à Fraser’s Ridge change complètement la donne pour eux qui doivent se battre pour leur amour et leur famille.

Les Christies vont bouleverser Jamie, Claire et tout leur entourage. Son arrivée ne sera pas seulement préjudiciable aux protagonistes, mais aussi Ian, Brianna et Roger en seront grandement affectés. En revanche, le personnage de Sophie Skelton sera beaucoup plus proche de son mari sans laisser de doute à quel point elle l’aime. Bien sûr, ceux qui semblent subir une crise inattendue sont Fergus et Marsali.

Ces personnages incarnés par Lauren Lyle et César Domboy forment l’un des couples les plus aimés de la série. Leur amour était tout un événement dans les saisons précédentes de Étranger, mais maintenant, selon un aperçu de la production, tout va changer pour eux. Même si, bien sûr, les personnages de Jamie et Claire sauront gérer la situation et aider ces deux membres adoptés de leur famille à être à nouveau heureux.

Bref, la sixième saison de ce drame d’époque arrive avec beaucoup plus d’émotions et de problèmes pour tout le monde. Mais, peu importe le temps qui passe et l’histoire continue, il se positionne toujours comme l’un des meilleurs. The Doughtlander est terminé et les fans le savent puisqu’ils ont attendu, pendant plus d’un an, de savoir quel est le sort des protagonistes.

