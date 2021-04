Outlander: tout ce que vous devez attendre de la cinquième saison sur Netflix

Outlander se prépare pour son retour tant attendu sur Netflix après sa première sa cinquième saison chez Starz en 2020. Après plus d’un an, les fans d’Amérique latine pourront profiter des derniers épisodes cette promesse d’être tout aussi engageante que dans les tranches précédentes. Revoir tout ce que tu as à savoir et sachez ce que vous trouverez dans les tout nouveaux chapitres.

« Au milieu de la naissance de la nouvelle nation américaine, Claire et Jamie sont obligés de se demander jusqu’où ils sont prêts à aller pour protéger leur maison. », est le synopsis officiel de ces 12 épisodes qui ont été lancés en février 2020 aux États-Unis et qui atteindront enfin la région.

De quoi parlera la saison 5 d’Outlander?

Le cinquième volet de la saga à succès sera basé sur le livre La croix ardentepar Diana Gabaldon. Son intrigue tournera autour de la rébellion des contribuables dans les colonies de Caroline du Nord contre l’Empire britannique. Le contexte a un contenu historique élevé car il est considéré précurseur de la Révolution américaine. Dans cette situation, Claire sera tiraillée entre sauver son mari ou rejoindre l’éclatement de la violence contre la Couronne du Royaume-Uni et les treize colonies.

Les paysages seront très similaires à ceux des saisons précédentes car le tournage a été réalisé en Écosse. Entre avril et novembre 2019, les enregistrements qui n’ont heureusement pas été traversés par la pandémie de coronavirus ont été réalisés en sixième tranche.

Outlander Saison 5 Cast

Avant sa sortie en 2020, Starz a confirmé que Caitriona Balfe (Claire) et Sam Heughan (Jaime) continuera à faire partie de l’émission pendant deux saisons supplémentaires. Le reste du casting est: Sophie Skelton (Brianna), Richard Rankin (Roger), Cesar Domboy (Fergus), Lauren Lyle (Marsali), Duncan Lacroix (Murtagh), Caitlin O’Ryan (Lizzie), John Bell (Ian), Tim downie (William Tryon), Maria Doyle Kennedy (Jocaste), Billy Boyd (Gérald), Marron Simona (Gayle) et Natalie Simpson (Phaèdre).

Date de sortie, bande-annonce officielle et images promotionnelles

Outlander a partagé la bande-annonce officielle de la saison 5 qui arrivera ce 11 mai 2021 sur l’écran Netflix. Il a également publié images promotionnelles spectaculaires qui soulèvent les attentes des fans. Selon un sondage Spoiler, la première est la deuxième la plus attendue du mois sur la plateforme derrière Lucifer.







