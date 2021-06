Outlander: Starz confirmé lors des premières de la saison 6

Au cours des dernières années, Outlander C’est devenu l’une des séries les plus remarquables et l’une des plus appréciées des téléspectateurs. Cette popularité a augmenté grâce à son intégration dans le service de streaming Netflix, où il a ses cinq saisons publiées jusqu’à présent. Nous savons que tous les fans veulent voir le sixième saison, et c’est pourquoi de bonnes nouvelles arrivent: le tournage est terminé et Starz a confirmé sa date de première. Regardez quand ce sera!

Les annonces des grandes nouveautés sont intervenues dans le cadre d’un nouvel anniversaire de la Jour de l’Outlander. Chaque 1er juin, les fans célèbrent cette journée spéciale pour eux pour la raison suivante: c’est la date à laquelle le premier livre de la saga Diana Gabaldon a été publié et aujourd’hui le roman a 30 ans.. Dans les réseaux, les utilisateurs y ont fait référence et le programme a répondu avec des informations importantes.

Comme signalé, le tournage de la partie 6 est déjà terminé, après une production qui a eu des problèmes dus à la pandémie de Coronavirus, mais ils ont repris les enregistrements et ils sont maintenant terminés. D’autre part, Starz a confirmé que cet épisode ne comportera que huit épisodes, avec un premier épisode de 90 minutes, et le septième sera prolongé avec 16 épisodes au total..

« Nous sommes ravis d’entrer dans la salle de montage pour travailler à rapprocher les fans de la réunion de leur famille à Fraser’s Ridge. »a déclaré le showrunner Matthew B. Roberts. Continu: « Le tournage en 2021 a présenté une série de défis sans précédent qui ont conduit à la décision de tronquer la saison afin d’offrir aux fans la saison la plus vibrante et dynamique dès que possible. ».







+ Quand aura lieu la sixième saison d’Outlander?

Selon le rapport de la chaîne Starz, berceau de l’adaptation de romans à la télévision, la saison six devrait être diffusée au début de 2022. Pour le moment, ils n’ont pas donné de jour exact, mais les fans ont déjà une estimation du moment où ils verront Sam Heughan, Caitriona Balfe, Sophie Skelton, Richard Rankin et John Bell, entre autres. Si vous l’attendez sur Netflix, on estime qu’il arrivera à la mi-2023.