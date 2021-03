Outlander Season 6: Of The Famous Period Drame est actuellement en production.

Cela ressemble à une éternité depuis la dernière fois que nous avons vu Outlander sur nos écrans, et nous avons hâte de rattraper les Frasers! Alors, combien de temps pourrions-nous attendre la saison 6? Voici ce que nous avons découvert jusqu’à présent…

Quand la saison 6 d’Outlander sera-t-elle sortie?

Sam Heughan a annoncé que le tournage de la nouvelle saison débutera en février 2021, nous devrons donc attendre encore un peu! « Nous sommes de retour!! @Outlander STARZ », a-t-il publié sur Twitter. La saison six est en préparation! Je me considère très chanceux de travailler en ce moment, car la production garantit que tout le monde est en sécurité. Maintenant, c’est juste une question de faire face à la neige….

L’émission devait être diffusée en 2020, mais elle a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus. Dans une interview accordée en juin à This Morning, Sam a déclaré: «Nous étions censés tourner en ce moment, et de toute évidence, les choses sont encore un peu en suspens, mais je suis optimiste que nous serons de retour avant que nous le sachions. Ils font des préparatifs.

De quoi parlent les 6 saisons d’Outlander?

La saison cinq couvre les événements du cinquième livre, The Fiery Cross, conformément à la tradition de la série de se concentrer sur un roman à la fois. En conséquence, la saison six devrait se concentrer sur les événements du livre six, A Breath of Snow and Ashes.

LIRE LA SUITE: – Firefly Lane Saison 2: Enfin la date de sortie Lire toutes les mises à jour ici !!!!

Malva Christie, un nouveau personnage du livre, arrive à Fraser’s Ridge avec son père et son frère et devient l’apprentie de Claire, les deux formant une relation mère-fille. Cependant, les choses prennent une tournure dangereuse lorsque Malva découvre qu’elle est enceinte et insiste sur le fait que Jamie est le père.

La saison six se concentrerait très probablement sur les retombées de la dramatique finale de la saison cinq, dans laquelle Claire a été enlevée et violée et sauvée par Jamie et sa famille. Pendant ce temps, au milieu de leurs tentatives de retour dans le présent, Roger et Brianna se retrouvent piégés dans le passé avec leur fils Jemmy.

Qui apparaîtra dans les 6 saisons d’Outlander?

Les nouveaux personnages nécessitent l’ajout de nouveaux membres de la distribution! En mars 2021, il a été rapporté que la famille Christie avait été choisie pour la série. Jessica Reynolds, une nouvelle venue, jouera Malva, tandis que l’acteur de Merlin Alexander Vlahos jouera son frère aîné Allen.

L’acteur de Tchernobyl, Mark Lewis Jones, les rejoint en tant que Tom, leur père. Jessica a déclaré sur le compte Twitter officiel de l’émission à propos de son rôle: «Elle est émerveillée par Claire … elle a tellement entendu parler de Jamie et s’attend à ce qu’il soit le héros de son histoire, mais quand elle voit la femme, elle se dit,

LIRE LA SUITE: – Sex Education Saison 3: Expression de la date de sortie et histoire romantique, examen exigeant !!

«Oh non, je suis plus intéressé par elle. Nous commençons avec elle comme une innocente, désireuse d’apprendre [girl] avec le monde devant elle, et son désir de devenir une femme comme Claire… mais alors beaucoup de choses se mettent en travers.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂