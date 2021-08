Outlander : Sam Heughan révèle le pire du tournage de la sixième saison

Étranger C’est l’une des séries les plus réussies de ces dernières années, ce qui est démontré par chaque renouvellement et le grand nombre de fans qu’ils ont recueillis depuis sa première diffusion en 2014. Pour le moment, nous avons cinq saisons, qui peuvent être vues sur Starz Play et sur le service de streaming Netflix, et on attend la sixième saison, dont le tournage avait certaines caractéristiques qui n’étaient pas agréables pour Sam Heughan.







Début juin, il a été annoncé sur les réseaux sociaux officiels que les enregistrements étaient terminés, après avoir suspendu la production pendant plusieurs mois en raison de la pandémie de Coronavirus. Comme cela est arrivé à d’autres contenus cinématographiques et télévisés, l’adaptation des romans de Diana Gabaldon a souffert de COVID-19, bien qu’ils se soient concrétisés.

Heughan Il a profité de ses vacances au Mexique, où il a partagé des photos qui ont attiré l’attention de ses followers, et petit à petit il renoue avec le programme. C’est pourquoi il a été interviewé par le podcast Juste pour le fait, animé par Alex Zane, qui l’interroge sur l’after-shoot : « C’est vraiment difficile de se déconnecter. Pendant les premiers jours après le tournage et la fin d’une saison d’Outlander, vous êtes toujours sur cette roue de hamster pour faire avancer les choses et tout. », répondit.

Il a ensuite précisé que le Coronavirus a été la grosse pierre dans la chaussure de l’émission, pour les interruptions qu’il a occasionnées : « C’est la saison la plus courte que nous ayons faite, elle ne fait que huit épisodes », a-t-il remarqué. Puis il ajouta : « Mais c’est potentiellement l’une des saisons les plus difficiles car nous tournions pendant une pandémie et il y avait de nombreux facteurs impliqués qui rendaient le tournage assez difficile. ».

Une fois de retour sur le plateau, après une longue interruption, les membres de la production ont dû adhérer à plusieurs protocoles pour assurer la santé et la sécurité de tous. Votre showrunner, Matthew B. Roberts, a également clairement indiqué que COVID a modifié leurs plans, bien qu’il ait clairement fait passer un message aux fans : la première de la sixième saison, qui arrivera au début de 2022, sera avec un épisode prolongé de 90 minutes.