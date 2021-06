Outlander : Sam Heughan et Caitriona Balfe parlent de leurs scènes intimes

Étranger Elle reste l’une des séries les plus populaires de ces dernières années, mais elle a sans aucun doute fait un bond supplémentaire puisqu’elle a été incluse dans le catalogue du service de streaming. Netflix. Nous avons actuellement cinq saisons publiées, à la fois sur la plateforme et sur la chaîne Starz, et on attend la sixième partie, qui arrivera début 2022, selon le dernier bilan officiel.

Leurs protagonistes, Sam Heughan Oui Caitriona Balfe, sont les favoris des spectateurs pour réaliser la grande histoire d’amour de Jamie et Claire Fraser. La paire d’acteurs a une excellente alchimie au sein de la production, de sorte que les fans peuvent percevoir tous les moments et ont même été liés à des rumeurs de romance, mais il n’y a jamais eu de confirmation.

La vérité est qu’ils ont de bonnes relations et se considèrent comme des frères, selon leurs déclarations. « Caitriona et moi vivons ce merveilleux voyage ensemble depuis près de sept ans. C’est pourquoi en elle j’ai non seulement eu une co-star brillante et sensible, mais aussi un ami fidèle. Nous sommes comme des frères, il y a de la facilité et du confort quand on travaille ensemble. », Il a dit Sam.

Cependant, dans la fiction, ils ont une romance pour leurs personnages, et cela les amène à avoir plusieurs scènes intimes. Dans une interview à l’émission Straham Sara et Keke, tous deux ont été invités et consultés pour ces moments du tournage : « C’est un peu bizarre. Mais je pense que nous faisons ça depuis si longtemps que nous avons toujours une conversation comme celle-ci : que pouvons-nous faire différemment dans cette scène, que nous n’avons pas fait dans les autres ? » déclaré Caitriona.

Précédemment, Heughan avait dit: « On en parle beaucoup. C’est bizarre, c’est difficile. Ce n’est pas facile parce qu’au début tu répètes la scène et tu dis : ‘Ok, je vais faire ça, tu vas faire l’autre, je vais mettre ma main ici, vous puis là…’ Et bien sûr « L’équipe est là aussi. Ils nous parlent, qu’on se tient là et qu’on les observe. C’est très technique. Ce n’est pas sexy ou passionné, rien. ».

Dans une conversation récente avec le podcast Pariaspar David Berry et Tim Downie, Balfé parlé de la même chose : « Je n’avais jamais fait de scènes de sexe auparavant. Sam aurait pu faire quelque chose avant, mais nous étions tous assez naïfs au début. ». Continu: « Ce n’est que lorsque vous vous voyez plus tard que vous réalisez vraiment l’impact d’avoir des scènes comme ça. ».