Outlander : Sam Heughan apparaîtra-t-il dans le prequel ?

la préquelle de Étranger Il racontera l’histoire d’amour des parents de Jamie Fraser, alors les fans se demandent ce qu’il adviendra de Sam Heughan. Nous vous disons.

©IMDBSam Heughan et Duncan Lacroix

fans de Étranger Ils ne cessent de recevoir de bonnes et grandes nouvelles. En effet, après l’annonce du début du tournage de la septième saison, de nouvelles informations sont arrivées : La série basée sur les livres de Diana Gabaldon aura une préquelle. Oui! Starz Play a déjà confirmé que L’univers de Jamie et Claire Fraser s’agrandit et qu’il y aura plus à apprendre sur ce drame d’époque très réussi.

C’était en 2014 quand Étranger a été publié pour la première fois et est rapidement devenu une énorme rage qui ne cesse de croître. A tel point que Starz s’est à nouveau engagé dans cette production et va bientôt commencer à travailler sur Outlander : le sang de mon sang, qui sera centré sur les parents de Jamie Fraser. C’est-à-dire, Sam Heughan a une grande implication dans ce drame car c’est lui qui joue ce personnage.

En fait, pour cette raison même, beaucoup se demandent si Sam Heughan apparaîtra dans la préquelle. Cependant, la vérité est que le même acteur a avoué que cela est impossible puisqu’il ne jouera pas le personnage de son père afin que les rôles ne soient pas confondus, et qu’il ne puisse pas non plus venir comme un flashback. De plus, la version jeune de son personnage sera probablement jouée par un acteur plus jeune puisqu’il a 42 ans.

Sans aucun doute, c’est quelque chose qui a complètement déçu les fans, alors Diana Gabaldon a révélé un détail qui a fini par charmer tout le monde. L’auteur original a affirmé que qui apparaîtra dans cette fiction est Murtagh, qui dans Étranger a été joué par Duncan Lacroix. Ce personnage, qui a été décrit comme un Fitzgibbons, était le parrain de Jamie, il avait donc une excellente relation avec ses parents.

Aussi, comme dit dans la série, Murtagh a toujours été très amoureux de la mère de Jamie et maintenant, il sera montré exactement ce qui s’est passé entre eux. A tel point qu’au-delà Sam Heughan n’apparaît pasoui il y aura une grande partie de l’histoire de Étranger. Eh bien, Murtagh est l’un des favoris des fans puisque c’est lui qui a élevé le protagoniste après la mort de ses parents.

