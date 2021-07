Outlander : Sam Heughan a parlé de la saison 6

La sixième saison de Étranger Il a une date de sortie pour 2022, mais comme si cela ne suffisait pas, il sera également extra court. En d’autres termes, les fans ne pourront profiter de l’histoire de Jamie et Claire Fraser que pendant six chapitres, qui sont déjà devenus les plus attendus de l’intrigue Starz et, en fait, les mêmes. Sam Heughan était celui qui a assuré que ce sera l’une des meilleures éditions.

Le tournage des nouveaux épisodes de Étranger Ils se sont terminés il y a moins d’un mois et le réalisateur, Mathew B. Roberts, a veillé à ce qu’aucun détail ne soit divulgué sur ce qui allait arriver, déclarant seulement qui seront les nouveaux personnages. Bien que, bien sûr, il ait également annoncé quand la bande est entrée en post-production et, c’est précisément cette déclaration qui a augmenté l’anxiété des fans.







A tel point que le protagoniste de ce drame, Sam Heughan, a décidé de parler de l’histoire qui se déroulera dans la prochaine édition. L’une des premières avancées qu’il a faites était que, bien que Étranger resté assez fidèle à ce que Diana Gabaldón a écrit, Roberts a également pris certaines libertés créatives pour capturer la fiction sur le petit écran.

Dans une interview pour la chaîne YouTube de Starz, Heughan a commencé par dire : «mon personnage a été un jeune guerrier qui est devenu mari, père et maintenant grand-père, il a mené des batailles sanglantes, il a été maltraité. J’ai beaucoup joué avec”. De même, l’interprète de Jamie Fraser a déclaré : «s’installer dans le nouveau monde n’est pas une tâche facile, surtout dans l’arrière-pays sauvage de la Caroline du Nord”.

Jamie et Claire doivent rétablir l’ordre dans leur famille. Photo : (Starz Play)



Cependant, le détail le plus important a été laissé pour la fin lorsqu’il a commencé à parler des Fraser et de leurs nouvelles luttes. « Claire et Jamie ont élu domicile ensemble à Fraser Ridge dans le contexte de la Révolution américaine pour l’indépendance.« , a-t-il assuré et, plus tard, a conclu avec une déclaration choquante : « maintenant, ils doivent protéger cette maison, établie sur les terres concédées par la Couronne, non seulement des forces extérieures, mais aussi de la lutte et des conflits communautaires croissants qu’ils ont créés”.