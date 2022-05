Outlander saison 7 : un nouveau personnage arrive dans la série pour tourmenter Jamie Fraser

in

Starz

La septième saison de Étranger commence à prendre forme et la production vient de le laisser en évidence : ils ont confirmé le premier ajout au casting. Regarder!

© StarzSam Heughan comme Jamie Fraser

La sixième saison de Étranger a laissé les fans en vouloir plus. Malgré le fait que la série ait eu un drame sans précédent tout au long des huit épisodes, sa fin a choqué tout le monde. Ceci est dû au fait Claire, le personnage de Caitriona Balfeest accusé du meurtre de Christie mauve (Jessica Reynolds), tandis que Jamie, le personnage de Sam Heughanest séparé d’elle et ne peut pas l’aider.

A tel point que, avant ladite fin, les fans de Étranger Ils étaient impatients de savoir ce qui se passerait dans la saison sept, qui a été confirmée bien avant la première de la sixième. Et, comme si cela ne suffisait pas, le tournage a déjà commencé. C’est la même production qui a annoncé que les acteurs travaillaient déjà sur la suite du drame basé sur les livres de Diana Gabaldon.

Mais maintenant, voyant l’inquiétude des adeptes de l’histoire d’amour entre Jamie et Claire Fraserdepuis Starz Ils ont fait une autre annonce : l’arrivée d’un nouveau personnage. Sera l’acteur Charles Vandervaart qui rejoindra le casting pour jouer Willie. Pour ceux qui ne se souviennent pas de qui il s’agit, eh bien, c’est le fils que Jamie a eu alors qu’il était séparé de sa femme pendant 20 ans.

Selon l’histoire que montre la série, c’est au cours de la troisième saison que Jamie, après la bataille de Culloden, est contraint de cacher son identité alors qu’il travaille pour la famille Dunsay à Helwater où il rencontre la belle et gâtée Genève.. La jeune fille, devant faire face à un mariage arrangé avec un vieil homme qu’elle n’aimait pas, a soudoyé le protagoniste plus d’une fois pour avoir des relations intimes avec lui, qui ont été acceptées après plusieurs insistances.

Cependant, pour éviter les problèmes, les deux devaient garder le secret et le seul qui soit au courant de cette supercherie est Seigneur John Grey (David Berry), qui était chargé d’élever et de prendre soin du jeune Willie. Le garçon, étant le fils supposé du mari de Genève, est devenu le neuvième comte d’Ellesmere en tant que jeune homme aux pensées anglaises, mais avec un feu Highlander qui le rend égal à son père.

Aussi, comme rapporté la série starzWillie sait qui il est jamie fraser, mais il ne le connaît pas comme son père biologique, mais comme l’homme qui lui a appris à monter à cheval et avec qui il s’est tant amusé quand il était enfant. Bien sûr, maintenant, l’histoire va complètement changer lorsque le fils aîné du propriétaire terrien arrive à Wilmington plein de ferveur patriotique pour rejoindre l’armée britannique. Est-ce que ce sera un problème pour le mariage de Jamie et Claire ? On verra!

