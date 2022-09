Outlander saison 7 : Starz introduit de nouveaux personnages qui vont tout changer

Starz

La septième saison de Étranger Il aura deux nouveaux visages. Rencontre-les.

© StarzJamie et Claire Fraser reçoivent de nouveaux personnages

Après une fin choquante, les fans de Étranger Ils en voulaient plus. La sixième édition de la série s’est terminée par Jamie et Claire séparés injustement, ce qui a conduit à des milliers de spéculations sur ce qui est à venir. Eh bien, la vérité est que cette fiction, mettant en vedette Sam Heughan et Caitriona Balfe a tellement de succès que Starz Il l’a renouvelé à nouveau et aura une septième partie, qui est déjà en cours de production.

La nouvelle saison de Étranger C’est l’un des plus attendus par les spectateurs. En effet, au-delà de son intrigue, il sera l’un des plus longs après avoir vu une sixième édition avec seulement huit épisodes. A tel point que, désormais, la production réalisera un total de 18 chapitres, redoublant encore une fois l’engagement de cette histoire d’amour. À la fois, Sam Heughan et Caitriona Balfe vont se mettre, encore une fois, dans la peau des protagonistes.

D’autre part aussi des visages familiers reviendront en tant que Sophie Skelton en tant que Brianna et Richard Rankin en tant que Roger. Cependant, ils ne seront pas les seuls puisque Starz a confirmé qu’il y aura de nouveaux personnages. Le premier d’entre eux à rejoindre la série est Charles Vandervaart comme Willie, le fils non reconnu de Jamie Fraser. Mais maintenant, il y a aussi deux nouveaux membres dans le casting.

Ce sont Izzy Meikle-Small et Joey Phillips, qui dans le drame d’époque joueront les frères Denzell et Rachel Hunter.. Pour ceux qui ont lu Les livres de Diana Gabaldon Il sera facile de les identifier, mais pour ceux qui ne le font pas, la vérité est qu’ils ont la possibilité de devenir les favoris de la nouvelle saison. C’est parce qu’ils joueront un rôle tout à fait important dans l’histoire.

Les deux personnages atteindront saison 7 de Étranger apportant une nouvelle perspective en tant que Quakers. En fait, le point de responsabilité que ces nouveaux personnages ont est tel que les acteurs, Small et Phillips, sont attachés à leurs rôles dans la vidéo de présentation. Même ainsi, il convient de noter qu’on ne sait pas exactement si son apparence sera telle que Diana Gabaldon le raconte dans ses livres.

Gabaldon dans les romans originaux explique que les frères Hunter rencontrent Jamie et Claire grâce au jeune Ian Murray.. En tout cas, comme cela s’est produit dans les premières saisons, Starz Il a pris certaines licences créatives. C’est-à-dire que cela indique que l’arrivée des nouveaux personnages aura lieu, mais il se peut qu’il en soit autrement. Cependant, pour connaître la vérité, nous devrons attendre l’année prochaine, date à laquelle il est supposé que ce sera sa première.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂