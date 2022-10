Outlander, saison 7 : Starz confirme les nouveaux membres de la série avec des retours inattendus

Starz

La septième saison de Étranger La première est prévue en 2023 et aura un nouveau casting. Découvrez tous les détails et qui revient.

© StarzSam Heughan

La septième saison de Étranger commence à prendre forme. Bien que le tournage ait déjà commencé il y a longtemps, de plus en plus de détails sont connus. Parmi eux, bien sûr, le retour tant attendu de Sam Heughan et Caitriona Balfe jouent Jamie et Claire Fraser, respectivement. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, maintenant la production de Starz confirmé que de nouveaux personnages arrivent dans le drame d’époque et, sans aucun doute, ils donneront beaucoup à dire.

C’est parce qu’à cette occasion, Étranger se concentrera sur le livre Écho dans l’os par Diana Gabaldon. Et voilà, après la fin du sixième volet, qui a surpris les téléspectateurs puisque Jamie et Claire ont été injustement séparés, beaucoup attendent l’arrivée de cette nouvelle édition. Mais surtout parce qu’ils veulent voir le retour de deux acteurs qui Starz vient de confirmer qu’ils seront de retour.

Ce n’est ni plus ni moins que Graham McTavish et Lotte Verbeek. Tous deux reprendront leurs personnages emblématiques, Dougal MacKenzie et Geillis Duncan. Il faut se rappeler qu’ils ont, dans les deux premières éditions, été les protagonistes d’une histoire d’amour controversée. En fait, ils sont arrivés au point où ils ont eu un enfant ensemble. Bien que, au cas où son retour signifiait peu pour les fans, ils ont également fait une autre grande annonce de la part de la production.

A cette occasion, qui joue dans un autre retour est Jenny Murray, plus connue sous le nom de sœur cadette de Jamie. Mais, désormais, il ne sera pas joué par Laura Donnelly, mais son rôle a été repris par l’actrice Kristin Atherton. D’autre part, à ses côtés revient également dans la série Ian Murray, le meilleur ami du protagoniste et mari de sa sœur. Ce personnage est à nouveau joué par Steven Cri. Il faut aussi rappeler que tous deux sont les parents du jeune Ian, le neveu de Jamie.

Cependant, ce n’est pas la seule bonne nouvelle, mais la septième saison de Étranger aura un autre visage familier. Voici Nell Hudson, qui a donné vie à Logharie MacKenzie dans les premières éditions. Ce personnage a été la mère de Marsali (Lauren Lyle), mais aussi le grand ennemi de Claire concernant l’amour pour Jamie. Sans aucun doute, c’est un retour auquel les fans ne s’attendaient pas, mais qui les excite déjà.

D’autre part, il convient également de noter que la septième édition présentera également de nouveaux visages. Parmi eux, Andrew Whipp dans Brian Fraser, Chris Fulton dans Rob Cameron, Diarmaid Murtagh dans Buck Mackenzie, Gloria Obianyo dans Mercy Woodcock. À son tour, Layla Burns est également ajoutée en tant que Joan Mackimie et Rod Hallett en tant que Benedict Arnold. Par ailleurs, on notera également que Charles Vandervaart rejoint le casting pour incarner William, le fils méconnu de Jamie.

