Outlander saison 7 : Sam Heughan et Caitriona Balfe dévoilent la plus grosse intrigue pour les fans

Sam Heughan et Caitriona Balfe sont déjà en pleine production sur la saison sept de Étranger et a révélé des détails surprenants. Rencontre-les.

©IMDBJamie et Claire

La sixième saison de Étranger s’est terminé plus tôt que prévu, mais cela ne signifie pas que la série est terminée. Eh bien, bien avant la sortie des huit épisodes récents, la production starz confirmé qu’il y aura une septième partie. Et, bien que l’on ne sache pas encore combien de temps ils travailleront encore sur cette fiction, les fans sont déjà impatients de savoir ce qui va arriver.

C’est parce que la fin de la sixième partie de Étranger laissé tout le monde avec plus de questions que de réponses car c’était l’un des résultats les plus compliqués pour Jamie et Claire Fraserjoué par Sam Heughan Oui Caitriona Balfe. Sans aucun doute, c’est l’une des éditions les plus difficiles que la série ait eues en raison de sa combinaison d’adrénaline, de drame et de suspense.

Pourtant, dans une récente interview, les protagonistes de la drame basé sur les livres de Diana Gabaldon Ils ont avoué que ce qui va arriver sera beaucoup plus choquant. À cette occasion Starz se chargera de l’adaptation Écho dans l’os, le septième livre de l’auteur original. Et, d’après ce qui se reflète dans le roman, beaucoup de choses vont se passer dans la septième saison, dont l’arrivée de nouveaux personnages.

Ont été Caitriona Balfe et Sam Heughan, les mêmes protagonistes, qui ont avoué qu’il y aura de nouveaux membres dans le casting, ce qui implique de nouveaux visages dans la dorsale du Fraser. C’est-à-dire en plus de Charles Vandervaart, qui jouera le fils de Jamie, d’autres membres arriveront pour tout changer. Bien entendu, il convient de noter qu’aucun d’eux n’a parlé plus que prévu, mais ils ont révélé ce détail tant attendu par les fans.

« Nous avons des acteurs incroyables qui sont venus. Je ne sais pas ce qu’on peut dire. Nous recevons généralement une liste de « ne dis pas ceci et ne dis pas cela », mais personne ne dit rien. Peut-être que nous pouvons tout dire maintenant», a-t-il commencé à expliquer. Puis il a ajouté : « Ce que nous pouvons dire, c’est qu’il y aura certainement une conclusion à une partie de cela, certains de ces fils auront été liés depuis le début. Et puis il y aura beaucoup de nouveaux personnages qui seront très importants pour la série.”.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, Heughan et Balfe ont révélé qu’ils avaient presque fini de tourner le premier bloc. Les 16 prochains épisodes sont tournés en Écosse et compenseront la brièveté de la saison six. Le truc, c’est que l’édition précédente était plus courte que ce à quoi s’attendaient les fans puisque la pandémie et la grossesse de Caitriona ont compliqué le tournage.

