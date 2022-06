Outlander saison 7 : Sam Heughan confirme une possible date de sortie

Starz

La septième saison de Étranger est en cours de production, mais Sam Heughan a déjà annoncé quand ils prévoyaient de le sortir. Connaître la date de sortie possible.

©IMDBSam Heughan

l’univers de Étranger il continue de s’étendre et récolte les mêmes succès qu’au début. C’est pour ça que Starz n’arrête pas de parier sur cette fiction qui met en vedette Sam Heughan Oui Caitriona Balfe. En effet, les acteurs travaillent actuellement sur la septième saison, très attendue par les fans en raison de la fin tragique de la sixième.

La nouvelle édition, qui sera basée sur le livre Écho dans l’os par Diana Gabaldon, est considéré comme l’un des plus longs. C’est parce que la sixième partie n’avait que six épisodes, mais maintenant la septième en aura 18. Comme ils l’ont avoué, plus d’une fois, les producteurs de Étrangerl’intention de l’allonger est de pouvoir compenser les ventilateurs et de compléter L’histoire de Jamie et Claire.

Cependant, récemment, Sam Heughan a révélé que le prochain lot d’épisodes pourrait prendre plus de temps que prévu. Eh bien, d’après ce que l’acteur a dit, pour lui, le tournage passe à toute allure, mais il ne se terminera qu’en 2023. « Il semble que nous ayons commencé hier, mais nous sommes déjà dans le sixième épisode. Cette saison va prendre du temps, c’est une excellente méga saison de 18 épisodes», a-t-il commencé à expliquer lors d’un entretien avec Écuyer.

Puis il a ajouté : « Nous n’aurons probablement pas terminé avant mars ou février de l’année prochaine. C’est énorme cette année, car l’année dernière, nous avons dû le réduire de six épisodes à cause du COVID car ma co-star était enceinte.”. C’est-à-dire qu’avec cela, il indique clairement que la prochaine saison prendra plus de temps que prévu. Et, bien qu’il n’ait pas donné de date de sortie officielle, il a montré que le lancement ne pourrait avoir lieu qu’au milieu de l’année prochaine.

C’est que, compte tenu des délais de post-production, si le tournage se termine en 2023, la série doit passer par une phase qui prend encore plus de mois. Bien sûr, la vérité est que l’excellent travail que les créateurs ont fait avec leur mise en scène et l’assemblée générale de la fiction valent la peine d’attendre. Mais, d’autre part, l’intention de savoir quel est le sort de Claire Fraser avoir été arrêté donne envie aux fans de connaître encore plus de détails.

