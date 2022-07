Outlander saison 7 : premier aperçu de Sam Heughan dans le rôle de Jamie Fraser

Starz

La septième saison de Étranger est en plein processus de production et Sam Heughan vient de présenter le premier look officiel. Voir!

La fin désespérée de la sixième saison de Étranger a laissé les téléspectateurs en vouloir plus. En effet, la série Starz a clôturé son huitième épisode avec Claire et Jamie séparés en raison d’une injustice. Elle a été jugée pour le meurtre présumé de Malva, alors qu’il a été kidnappé alors qu’il se rendait à son secours. A tel point que, désormais, les téléspectateurs attendent les retrouvailles des protagonistes, ce qui a été confirmé par eux-mêmes.

Pour cette même raison, la septième saison de Étranger Il est devenu l’un des plus attendus par les fans. Malgré tout, il reste encore quelques longs mois avant la grande première des nouveaux épisodes. En fait c’était pareil Sam Heughan qui a avoué qu’ils finiront probablement le tournage en 2023. Apparemment, le fait que la prochaine édition comptera 18 chapitres prendra beaucoup de temps à produire.

Cependant, afin de calmer l’angoisse des fans de Étranger, les acteurs donnent toujours un bref aperçu des choses à venir. Et maintenant, le premier à le faire, était Sam Heughan, qui joue Jamie Fraser. L’acteur est au meilleur moment et son personnage dans la série basée sur les livres de Diana Gabaldon Il fait partie de ceux qui continuent de choisir dans sa carrière. Eh bien, grâce à lui, il a été catapulté à la renommée internationale.

Par conséquent Sam Heughan est très heureux à chaque fois qu’il mentionne Jamie Fraser ou, même, lorsqu’il est en plein tournage de la fiction. La grande preuve en est la photographie récente qu’il a partagée sur ses réseaux où on le voit s’amuser avec David Berry, qui joue Lord John. Ce personnage est l’un des grands amis de Jamie Fraser et, évidemment, hors caméra, la relation est la même.

Bien sûr, il convient de noter que le cliché est devenu viral, mais pas à cause de l’apparence des deux personnages, mais à cause de la position dans laquelle se trouvent les acteurs. En fait, la chose la plus surprenante était le fait de te faire enculer Sam Heughan. En tout cas, on ne sait pas à qui il a fait ce geste puisqu’il n’était pas pointé vers son partenaire. Mais, sans aucun doute, un moment amusant entre les deux était évident.

