Outlander saison 7 : le message plein d’espoir de Sam Heughan sur Jamie et Claire

La septième saison de Étranger est en préparation et Sam Heughan a déjà donné aux fans un aperçu plein d’espoir. Vous savez ce qu’il a dit.

©IMDBSam Heughan et Caitriona Balfe dans le rôle de Jamie et Claire

La sixième saison de Étranger terminé il y a un mois, mais les fans ont encore des questions sans réponse. En effet, l’édition précédente, très différente des cinq qu’elle avait déjà la série starz, ne comprenait que huit épisodes et s’est imposé comme le plus court. C’est-à-dire que de nombreux fronts sont restés ouverts et que l’angoisse d’un nouvel opus de la fiction se fait de plus en plus forte.

En fait, sachant que Le casting travaille déjà sur la septième saison de ÉtrangerCela génère encore plus de doutes chez les followers qui veulent savoir comment l’histoire va continuer. Tel est ainsi Sam Heughan, qui joue Jamie Fraser dans la bande, il a donné un aperçu des choses à venir. En effet, selon ce qu’il a expliqué, les quatre premiers épisodes de la nouvelle édition seront axés sur la résolution du problème avec lequel la sixième saison s’est terminée.

Cela signifie qu’ils corrigeront le fait que Claire, le personnage de Caitriona Balfe, a été traduite en justice pour le meurtre présumé de Malva (Jessica Reynolds) De même, ils montreront également Jamie à la recherche de sa femme après s’être échappé du comité de sécurité de Richard Brown. De plus, c’est ainsi que s’est terminé le dernier chapitre de la sixième saison, le montrant lui et son neveu Ian allant à cheval au secours de Claire.

Cependant, maintenant Sam Heughan est allé plus loin et a donné un message d’espoir aux fans. Lors d’un entretien avec Variété, l’acteur a avoué ce que tout le monde attendait. « Une chose est sûre, c’est que Jamie va retrouver Claire.« , a dit. Et, avec cela, il précise que les Frasers se retrouveront peut-être plus tôt que prévu, bien qu’on ne sache pas dans quelles conditions.

D’autre part, il convient de noter que Heughan n’a rien avoué d’autre sur les nouveaux épisodes et n’a donné aucune indication sur une éventuelle date de sortie. Mais, compte tenu des horaires que vous exécutez Starz, la série pourrait revenir à la télévision à la fin de cette année ou au début de l’autre. Cela indique que les plateformes de streaming en Amérique latine pourraient arriver en 2023.

